Удар СБУ по терміналу в російському порту "Темрюк": пожежа тривала три доби, - джерела. ВIДЕО

Центр спецоперацій "Альфа" СБУ у ніч на 5 грудня атакував термінал з перевалки зрідженого газу в порту "Темрюк" у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

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Подробиці

Безпілотники СБУ уразили виробничі потужності ТОВ "Мактрен-Нафта".

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Горіло три доби

Внаслідок удару виникла масштабна пожежа в резервуарному парку: горіли понад 20 резервуарів об’ємом по 200 м³ із 30 наявних.

Також було знищено залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та зливо-наливну естакаду.

Загальна площа пожежі становила близько 3 тисяч кв. м.

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Мактрен-Нафта

ТОВ здійснює перевалку зрідженого газу з вагонів та танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози.

Термінал було побудовано у 2008 році та розраховано на перевалку 400 тисяч тонн зрідженого газу на рік.

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