Удар СБУ по терміналу в російському порту "Темрюк": пожежа тривала три доби, - джерела. ВIДЕО
Центр спецоперацій "Альфа" СБУ у ніч на 5 грудня атакував термінал з перевалки зрідженого газу в порту "Темрюк" у Краснодарському краї РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Подробиці
Безпілотники СБУ уразили виробничі потужності ТОВ "Мактрен-Нафта".
Горіло три доби
Внаслідок удару виникла масштабна пожежа в резервуарному парку: горіли понад 20 резервуарів об’ємом по 200 м³ із 30 наявних.
Також було знищено залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та зливо-наливну естакаду.
Загальна площа пожежі становила близько 3 тисяч кв. м.
Мактрен-Нафта
ТОВ здійснює перевалку зрідженого газу з вагонів та танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози.
Термінал було побудовано у 2008 році та розраховано на перевалку 400 тисяч тонн зрідженого газу на рік.
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