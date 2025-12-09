Удар СБУ по терминалу в российском порту "Темрюк": пожар длился трое суток, - источники. ВИДЕО

Центр спецопераций "Альфа" СБУ в ночь на 5 декабря атаковал терминал по перевалке сжиженного газа в порту "Темрюк" в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

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Беспилотники СБУ поразили производственные мощности ООО "Мактрен-Нефть".

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Горело трое суток

В результате удара возник масштабный пожар в резервуарном парке: горели более 20 резервуаров объемом по 200 м³ из 30 имеющихся.

Также были уничтожены железнодорожные цистерны, промежуточная заправочная емкость и ливнево-наливная эстакада.

Общая площадь пожара составила около 3 тысяч кв. м.

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Мактрен-Нефть

ООО осуществляет перевалку сжиженного газа из вагонов и танк-контейнеров на специализированные суда-газовозы.

Терминал был построен в 2008 году и рассчитан на перевалку 400 тысяч тонн сжиженного газа в год.

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