Новости Атака дронов на регионы РФ
889 9

Поражен Рязанский НПЗ и завод по изготовлению корпусов для снарядов в Алчевске, - Генштаб

Атакован Новокуйбышевский НПЗ

В ночь на 6 декабря 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Поражена установка

Как отмечается, зафиксировано попадание в цель и поражение установки низкотемпературной изомеризации.

Степень ущерба уточняется.

Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год, входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Производит бензины А-92/95/98/100, реактивное топливо, дизель и т.д. Задействован в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов.

Удар по Алчевскому МК

Кроме того, как сообщает Генштаб, с целью снижения наступательных возможностей противника, было осуществлено огневое поражение Алчевского металлургического комбината, расположенного на временно оккупированной территории Луганской области - предприятия по изготовлению комплектующих (корпусов) для снарядов по заказу министерства обороны РФ.

Зафиксировано попадание и пожар на объекте. Результаты и степень ущерба уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских агрессоров, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

Неофашиська 404, повинна бути знищена.
06.12.2025 14:23 Ответить
Смерть оркам і ******!!
06.12.2025 14:39 Ответить
Палати та вибухати має вся Моськовія,від кенігсберга до Анадиря!!)) Слава ЗСУ !!))
06.12.2025 14:26 Ответить
і це чудово. лишається касапам тільки баяру глушити. Щоденно дякуємо Котикам!
06.12.2025 14:27 Ответить
Зе не вспіває відсотки продукувати,а фламінго кудись полетіли,дайте час
06.12.2025 14:30 Ответить
В Алчевську,вже на території України РФ розгорнула виробництво корпусів до снарядів.Чекаєм на аналогічну відповідь України,хоч би на своїй території.
06.12.2025 14:37 Ответить
А зеленський з стефанчуками та помічниками ригоАНАЛІВ, тільки мародерять на крові Українців, а потім тікають, як бакай, оті КабМіндічі зеленського та Оманського!!
06.12.2025 14:41 Ответить
Бюджет на 26 рік передбачує підвищення зарплатні тіки для депутатів - 200000 тис. грв., марахвон. А військовим - ніхріна - це сама популярна валюта зеленского для ЗСУ. Марні сподівання. Хоча теж слух різануло - в Алчевську.
06.12.2025 14:46 Ответить
Уражено це не знищено. Це дві великі різниці. Потрібно не дронами а ракетами бити по промисловості і енергетиці Сосії. Щоб знищувати під нуль а не виводити з ладу на один-два дні
06.12.2025 14:42 Ответить
 
 