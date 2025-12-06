Поражен Рязанский НПЗ и завод по изготовлению корпусов для снарядов в Алчевске, - Генштаб

В ночь на 6 декабря 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области РФ.

Поражена установка

Как отмечается, зафиксировано попадание в цель и поражение установки низкотемпературной изомеризации.

Степень ущерба уточняется.

Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год, входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Производит бензины А-92/95/98/100, реактивное топливо, дизель и т.д. Задействован в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов.

Удар по Алчевскому МК

Кроме того, как сообщает Генштаб, с целью снижения наступательных возможностей противника, было осуществлено огневое поражение Алчевского металлургического комбината, расположенного на временно оккупированной территории Луганской области - предприятия по изготовлению комплектующих (корпусов) для снарядов по заказу министерства обороны РФ.

Зафиксировано попадание и пожар на объекте. Результаты и степень ущерба уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских агрессоров, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

