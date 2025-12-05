РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ Дроны атаковали Краснодарский край
2 898 6

Дроны атаковали Темрюкский морской порт в Краснодарском крае. ВИДЕО

Дроны поразили порт Темрюк в РФ: повреждена инфраструктура, произошел пожар

Ночью 5 декабря беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под ударом оказался порт в городе Темрюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил оперативный штаб края.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В результате атаки... повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, для тушения пожара привлечены 32 специалиста и 8 единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет, персонал эвакуирован", - говорится в сообщении.

Почему дроны атаковали этот порт?

Порт Темрюк - является основным портом, который принимал теневой флот и переоформлял грузы похищенного угля и зерна из портов Мариуполь и Бердянск.

Летом этого года российские СМИ сообщали, что в Темрюкском порту был открыт терминал для экспорта нефти. Издание "Новая Кубань" писало, что оттуда "потоки топлива отправляются непосредственно в страны Черноморья и Средиземноморья".

  • Благодаря железнодорожному и морскому сообщению порт связывает внутренние регионы России (регионы добычи, металлургии, энергетики) с морскими путями и экспортом в Черное/Средиземное море.

  • Учитывая нынешнюю войну и санкции, порты, такие как Темрюк, имеют стратегическое значение для доступа к водным путям, но также становятся мишенями атак, как видно из последних событий.

Автор: 

беспилотник (4600) порт (752) Удары по РФ (689) Краснодарский край (5)
Респект виконавцям!
05.12.2025 06:32 Ответить
Ті санкції, що важко відмінити
05.12.2025 08:05 Ответить
Якщо знищуть порти на півдні та на півночі росія може перетворитись на такий собі організм, у якого рот є, а заднього проходу немає. Все буде залишатись всередині.
05.12.2025 08:19 Ответить
Мосарвія була на болотах і лісах без виходу до моря північні моря дорго і довго то вона такою і буде
05.12.2025 08:35 Ответить
А щож то так гарно горить? Та ще й торохтіння "вторинних " вибухів? Невже в склад *********** попали?
05.12.2025 08:47 Ответить
 
 