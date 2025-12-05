Дроны атаковали Темрюкский морской порт в Краснодарском крае. ВИДЕО

Ночью 5 декабря беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под ударом оказался порт в городе Темрюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил оперативный штаб края.

"В результате атаки... повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, для тушения пожара привлечены 32 специалиста и 8 единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет, персонал эвакуирован", - говорится в сообщении.

Почему дроны атаковали этот порт?

Порт Темрюк - является основным портом, который принимал теневой флот и переоформлял грузы похищенного угля и зерна из портов Мариуполь и Бердянск.

Летом этого года российские СМИ сообщали, что в Темрюкском порту был открыт терминал для экспорта нефти. Издание "Новая Кубань" писало, что оттуда "потоки топлива отправляются непосредственно в страны Черноморья и Средиземноморья".

Благодаря железнодорожному и морскому сообщению порт связывает внутренние регионы России (регионы добычи, металлургии, энергетики) с морскими путями и экспортом в Черное/Средиземное море.

Учитывая нынешнюю войну и санкции, порты, такие как Темрюк, имеют стратегическое значение для доступа к водным путям, но также становятся мишенями атак, как видно из последних событий.

