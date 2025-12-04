Поражено химпредприятие российского ВПК в Ставропольском крае, - Генштаб
В ночь на 4 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по одному из крупнейших химических предприятий агрессора – "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае РФ.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия ударов Сил обороны
Завод является критически важной составляющей военно-промышленного комплекса врага с мощностью производства более 1 млн тонн аммиака и до 1,4 млн тонн аммиачной селитры в год, что делает его одним из ключевых поставщиков базовых компонентов для взрывчатых веществ и производства боеприпасов.
- Объект на постоянной основе обеспечивает ряд предприятий ВПК РФ и выполняет функции химического хаба в системе технического обеспечения боевых действий.
Также поражен один из цехов производства, на объекте зафиксирован пожар.
Удар по оккупантам на ВОТ Донецкой области
Кроме того, подтверждены результаты поражения 4 декабря скопления живой силы противника на полигоне вблизи Докучаевска (временно оккупированная территория Донецкой области).
По подтвержденным данным, потери противника составляют 60 военнослужащих убитыми и ранеными.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль