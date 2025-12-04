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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Уражено хімпідприємство російського ВПК у Ставропольському краї, - Генштаб

Уражено підприємство ВПК, яке виробляє базові компоненти для вибухових речовин

У ніч на 4 грудня підрозділи Сил оборони України уразили одне з найбільших хімічних підприємств агресора –– "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї РФ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки ударів Сил оборони

Завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога з потужністю виробництва понад 1 млн тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри на рік, що робить його одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів.

  • Об'єкт на постійній основі забезпечує низку підприємств ВПК РФ і виконує функції хімічного хабу в системі технічного забезпечення бойових дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпілотники атакували Ставропольський край: палає хімічне підприємство

Також уражено один з цехів виробництва, на об'єкті зафіксовано пожежу.

Удар по окупантах на ТОТ Донеччини

Окрім цього, підтверджено результати ураження 4 грудня по скупченню живої сили противника на полігоні поблизу Докучаєвська (тимчасово окупована територія Донецької області).

За підтвердженими даними втрати противника становлять 60 військовослужбовців вбитими та пораненими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено нафтобазу у Тамбовській області РФ та інші важливі об’єкти противника, - Генштаб

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Генштаб ЗС (8502) Удари по РФ (1041) Ставропольський край РФ (10)
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04.12.2025 21:14 Відповісти
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04.12.2025 21:31 Відповісти
Отлично! Побольше ударов, хороших и разных. Слава ВСУ!
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04.12.2025 22:31 Відповісти
Молодці, а треба більше .
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05.12.2025 08:56 Відповісти
 
 