Уражено хімпідприємство російського ВПК у Ставропольському краї, - Генштаб
У ніч на 4 грудня підрозділи Сил оборони України уразили одне з найбільших хімічних підприємств агресора –– "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї РФ.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки ударів Сил оборони
Завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога з потужністю виробництва понад 1 млн тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри на рік, що робить його одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів.
- Об'єкт на постійній основі забезпечує низку підприємств ВПК РФ і виконує функції хімічного хабу в системі технічного забезпечення бойових дій.
Також уражено один з цехів виробництва, на об'єкті зафіксовано пожежу.
Удар по окупантах на ТОТ Донеччини
Окрім цього, підтверджено результати ураження 4 грудня по скупченню живої сили противника на полігоні поблизу Докучаєвська (тимчасово окупована територія Донецької області).
За підтвердженими даними втрати противника становлять 60 військовослужбовців вбитими та пораненими.
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