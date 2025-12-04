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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Безпілотники атакували Ставропольський край: палає хімічне підприємство

Атака дронів на "Невинномиський Азот": вибухи та пожежа

У ніч проти четверга, 4 грудня, у Ставропольському краї пролунала серія гучних вибухів. Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали та губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров.

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За словами місцевих, пролунало, що найменше 6 вибухів. 

За попередньою інформацією, у Невинномиську під ударом, попередньо, опинилося велике хімічне підприємство "Невинномиський Азот". На місці, як демонструють кадри у соцмережах, почалася пожежа.

Губернатор  Володимиров підтвердив атаку безпілотників на Невинномиськ. За його словами "постраждалих і руйнувань" внаслідок удару немає.

"Противник знову намагається за допомогою БПЛА атакувати об'єкти в Невинномиську. Триває відбиття атак силами ППО. За оперативними даними, постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють у місцях падіння уламків", — написав він у Telegram.

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Що відомо про підприємство?

Підприємство "Нєвінноміський Азот" розташоване в місті Нєвінноміськ Ставропольського краю. Рік заснування- 1962.

Найбільше на півдні Росії підприємство хімічної промисловості, випускає широкий асортимент мінеральних добрив та продуктів органічного синтезу.

На підприємстві працюють єдині в Росії установки для виробництва метилакетату та високої чистоти оцтової кислоти, перше в країні виробництво меламіну, а у 2024 році на "Азоті" створено нове виробництво нітрату калію.


Основні види продукції, що випускається: аміак, карбамід, меламін, аміачна селітра, рідкі азотні добрива КАС-32, складні мінеральні добрива, оцтова кислота та вінілакетат.

"Нєвінноміський Азот" вже був під атакою українських безпілотників: в липні та червні. Після тих ударів роботу заводу тимчасово призупиняли.

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Автор: 

завод (1155) пожежа (4488) Удари по РФ (1036) Ставропольський край РФ (10)
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Топ коментарі
+6
Прекрасно... Трохи обрізали випуск напівфабрикату для випуску порохів та вибухівки...
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04.12.2025 06:51 Відповісти
+2
Можливо... Я не знаю, чи працює це підприємство на експорт, але азотну кислоту, на порохові заводи, поставлять повинно... (Експортні поставки аміаку, аміакопроводом, на Одесу, перекриті вже давно...)
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04.12.2025 08:13 Відповісти
+2
Так й Стирол ще у 2014 попилякали, тоді й поставки припинились. мокши ж вимагали поновити роботу аміакопроводу до порту Південний (Южний). Бо вони капець скільки бабла втрачали. Я ще тут пропонувала дати завдання циганам - розпиляють за добу ті всі труби)) й предмет спору зникне..
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04.12.2025 08:48 Відповісти
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Прекрасно... Трохи обрізали випуск напівфабрикату для випуску порохів та вибухівки...
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04.12.2025 06:51 Відповісти
І міндобрив, які вони поставляли до США, Індії, Китаю..
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04.12.2025 08:04 Відповісти
Можливо... Я не знаю, чи працює це підприємство на експорт, але азотну кислоту, на порохові заводи, поставлять повинно... (Експортні поставки аміаку, аміакопроводом, на Одесу, перекриті вже давно...)
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04.12.2025 08:13 Відповісти
Так й Стирол ще у 2014 попилякали, тоді й поставки припинились. мокши ж вимагали поновити роботу аміакопроводу до порту Південний (Южний). Бо вони капець скільки бабла втрачали. Я ще тут пропонувала дати завдання циганам - розпиляють за добу ті всі труби)) й предмет спору зникне..
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04.12.2025 08:48 Відповісти
Так я ж саме про це, й пишу...
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04.12.2025 08:53 Відповісти
Чи є азотні підприємства у москві?
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04.12.2025 07:01 Відповісти
Гугл в помощь
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04.12.2025 07:05 Відповісти
Є.
"Компонент-Реактив" (азотна кислота, аміак), філіал "Азот Охк Уралхім" (аміачна селітра, азотна кислота, аміак, карбамід), "Метахім" (аміак).
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04.12.2025 08:10 Відповісти
Підгорає у московитів на підприємствах, похолодало!
Смерть ************ окупантам та їх родичам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
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04.12.2025 07:30 Відповісти
Палати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря !! Слава ЗСУ !!))
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04.12.2025 09:35 Відповісти
 
 