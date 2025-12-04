Безпілотники атакували Ставропольський край: палає хімічне підприємство

У ніч проти четверга, 4 грудня, у Ставропольському краї пролунала серія гучних вибухів. Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали та губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров.

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За словами місцевих, пролунало, що найменше 6 вибухів.

За попередньою інформацією, у Невинномиську під ударом, попередньо, опинилося велике хімічне підприємство "Невинномиський Азот". На місці, як демонструють кадри у соцмережах, почалася пожежа.

Губернатор Володимиров підтвердив атаку безпілотників на Невинномиськ. За його словами "постраждалих і руйнувань" внаслідок удару немає.

"Противник знову намагається за допомогою БПЛА атакувати об'єкти в Невинномиську. Триває відбиття атак силами ППО. За оперативними даними, постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють у місцях падіння уламків", — написав він у Telegram.

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Що відомо про підприємство?

Підприємство "Нєвінноміський Азот" розташоване в місті Нєвінноміськ Ставропольського краю. Рік заснування- 1962.

Найбільше на півдні Росії підприємство хімічної промисловості, випускає широкий асортимент мінеральних добрив та продуктів органічного синтезу.

На підприємстві працюють єдині в Росії установки для виробництва метилакетату та високої чистоти оцтової кислоти, перше в країні виробництво меламіну, а у 2024 році на "Азоті" створено нове виробництво нітрату калію.



Основні види продукції, що випускається: аміак, карбамід, меламін, аміачна селітра, рідкі азотні добрива КАС-32, складні мінеральні добрива, оцтова кислота та вінілакетат.

"Нєвінноміський Азот" вже був під атакою українських безпілотників: в липні та червні. Після тих ударів роботу заводу тимчасово призупиняли.

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