Безпілотники атакували Ставропольський край: палає хімічне підприємство
У ніч проти четверга, 4 грудня, у Ставропольському краї пролунала серія гучних вибухів. Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали та губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров.
За словами місцевих, пролунало, що найменше 6 вибухів.
За попередньою інформацією, у Невинномиську під ударом, попередньо, опинилося велике хімічне підприємство "Невинномиський Азот". На місці, як демонструють кадри у соцмережах, почалася пожежа.
Губернатор Володимиров підтвердив атаку безпілотників на Невинномиськ. За його словами "постраждалих і руйнувань" внаслідок удару немає.
"Противник знову намагається за допомогою БПЛА атакувати об'єкти в Невинномиську. Триває відбиття атак силами ППО. За оперативними даними, постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють у місцях падіння уламків", — написав він у Telegram.
Що відомо про підприємство?
Підприємство "Нєвінноміський Азот" розташоване в місті Нєвінноміськ Ставропольського краю. Рік заснування- 1962.
Найбільше на півдні Росії підприємство хімічної промисловості, випускає широкий асортимент мінеральних добрив та продуктів органічного синтезу.
На підприємстві працюють єдині в Росії установки для виробництва метилакетату та високої чистоти оцтової кислоти, перше в країні виробництво меламіну, а у 2024 році на "Азоті" створено нове виробництво нітрату калію.
Основні види продукції, що випускається: аміак, карбамід, меламін, аміачна селітра, рідкі азотні добрива КАС-32, складні мінеральні добрива, оцтова кислота та вінілакетат.
"Нєвінноміський Азот" вже був під атакою українських безпілотників: в липні та червні. Після тих ударів роботу заводу тимчасово призупиняли.
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"Компонент-Реактив" (азотна кислота, аміак), філіал "Азот Охк Уралхім" (аміачна селітра, азотна кислота, аміак, карбамід), "Метахім" (аміак).
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