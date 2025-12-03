Дрони атакували Воронезьку область РФ: пошкоджено резервуари з пальним

У ніч проти середи, 3 грудня, українські безпілотники атакували Воронезьку область Росії.

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор російського регіону Олександр Гусєв, інформує Цензор.НЕТ.

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Пошкоджено резервуари

За його словами, область атакували 4 безпілотники.

Також російський чиновник стверджує, що минулося без потерпілих.

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"В одному з районів унаслідок падіння збитого БпЛА незначно пошкоджено кілька резервуарів з пальним", - додав він.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Нагадаємо, безпілотники також атакували нафтобазу у Тамбовській області Росії: вирує пожежа.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що будівля ФСБ згоріла внаслідок нічної атаки БпЛА у Чечні.

У Гудермесі (Чечня) в ніч на 2 грудня було атаковано одну з баз російського підрозділу "Ахмат".

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