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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували Воронезьку область РФ: пошкоджено резервуари з пальним

атака безпілотників на Воронезьку область

У ніч проти середи, 3 грудня, українські безпілотники атакували Воронезьку область Росії.

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор російського регіону Олександр Гусєв, інформує Цензор.НЕТ.

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Пошкоджено резервуари

За його словами, область атакували 4 безпілотники.

Також російський чиновник стверджує, що минулося без потерпілих.

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"В одному з районів унаслідок падіння збитого БпЛА незначно пошкоджено кілька резервуарів з пальним", - додав він.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Нагадаємо, безпілотники також атакували нафтобазу у Тамбовській області Росії: вирує пожежа.

Що передувало?

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Все верно, топлива у кацапов должно быть меньше, а затрат на ПВО больше
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03.12.2025 10:41 Відповісти
Палати та вибухати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря !! Слава ЗСУ !!))
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03.12.2025 10:46 Відповісти
 
 