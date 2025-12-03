Дрони атакували Воронезьку область РФ: пошкоджено резервуари з пальним
У ніч проти середи, 3 грудня, українські безпілотники атакували Воронезьку область Росії.
Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор російського регіону Олександр Гусєв, інформує Цензор.НЕТ.
Пошкоджено резервуари
За його словами, область атакували 4 безпілотники.
Також російський чиновник стверджує, що минулося без потерпілих.
"В одному з районів унаслідок падіння збитого БпЛА незначно пошкоджено кілька резервуарів з пальним", - додав він.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Нагадаємо, безпілотники також атакували нафтобазу у Тамбовській області Росії: вирує пожежа.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що будівля ФСБ згоріла внаслідок нічної атаки БпЛА у Чечні.
- У Гудермесі (Чечня) в ніч на 2 грудня було атаковано одну з баз російського підрозділу "Ахмат".
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pacerhard melina
показати весь коментар03.12.2025 10:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Дмитро Черних #470343
показати весь коментар03.12.2025 10:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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