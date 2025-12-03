Безпілотники атакували нафтобазу у Тамбовській області Росії: вирує пожежа. ФОТО

У ніч проти середи, 3 грудня, українські безпілотники атакували Тамбовську область Росії.

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор російського регіону Євген Первишов, інформує Цензор.НЕТ.

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Спалахнула пожежа на нафтобазі

За його словами, внаслідок атаки загорілася нафтобаза.

"На місце події оперативно прибули пожежні підрозділи та представники правоохоронних органів. Залучено всі необхідні сили й засоби", - стверджує він.

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У соцмережах публікують фото ураженої нафтобази.

Більше інформації щодо атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що будівля ФСБ згоріла внаслідок нічної атаки БпЛА у Чечні.

У Гудермесі (Чечня) в ніч на 2 грудня було атаковано одну з баз російського підрозділу "Ахмат".

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