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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Безпілотники атакували нафтобазу у Тамбовській області Росії: вирує пожежа. ФОТО

У ніч проти середи, 3 грудня, українські безпілотники атакували Тамбовську область Росії.

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор російського регіону Євген Первишов, інформує Цензор.НЕТ.

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Спалахнула пожежа на нафтобазі

За його словами, внаслідок атаки загорілася нафтобаза.

"На місце події оперативно прибули пожежні підрозділи та представники правоохоронних органів. Залучено всі необхідні сили й засоби", - стверджує він.

Дивіться: Безпілотники атакували Орловську область: горить нафтобаза у Лівнах. ВIДЕО

У соцмережах публікують фото ураженої нафтобази.

Горить нафтобаза під Тамбовом

Більше інформації щодо атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

Читайте: Уражено Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод у Таганрозі та інші об’єкти окупантів, - Генштаб

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Тамбов (11) нафтопродукти (706) Удари по РФ (1031)
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Хай горить вся росія це варварське терористичне утворення, світове зло.
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03.12.2025 06:41 Відповісти
Украине для разрушения раши надо в перввую очередь работать с мусульманскими республиками Кавказа результат будет быстрее и лучше чем надеятся на пиндосов и импотентную Европу
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03.12.2025 07:07 Відповісти
Горді народи Кавказу горді лише коли бідні. Як тільки з'являється трохи грошей у кишенях, становляться такими саме покидьками, як і інші росіяни.
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03.12.2025 07:27 Відповісти
Ті "мусульманські_народи_кавказА" колись допомагали кацапам знищувати Сакартвело.
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03.12.2025 08:21 Відповісти
дрончик хоче в тамбов .......
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03.12.2025 07:27 Відповісти
Горді народу Кавказу такіж самі убивці як і путін. Честь і гордість може там і була в 18 ст. Зараз це дешеві найманці імперії.
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03.12.2025 08:04 Відповісти
 
 