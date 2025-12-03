Безпілотники атакували нафтобазу у Тамбовській області Росії: вирує пожежа. ФОТО
У ніч проти середи, 3 грудня, українські безпілотники атакували Тамбовську область Росії.
Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор російського регіону Євген Первишов, інформує Цензор.НЕТ.
Спалахнула пожежа на нафтобазі
За його словами, внаслідок атаки загорілася нафтобаза.
"На місце події оперативно прибули пожежні підрозділи та представники правоохоронних органів. Залучено всі необхідні сили й засоби", - стверджує він.
У соцмережах публікують фото ураженої нафтобази.
Більше інформації щодо атаки на цю мить не відомо.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що будівля ФСБ згоріла внаслідок нічної атаки БпЛА у Чечні.
- У Гудермесі (Чечня) в ніч на 2 грудня було атаковано одну з баз російського підрозділу "Ахмат".
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