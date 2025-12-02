Будівля ФСБ згоріла внаслідок нічної атаки БпЛА у Чечні, - росЗМІ. ФОТО

Внаслідок атаки БпЛА на Чеченську республіку РФ вночі згоріла будівля ФСБ.

Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За даними місцевих жителів, вночі БпЛА атакували Чечню, внаслідок чого пошкоджено будівлю ФСБ в Ачхой-Мартановському районі.





Читайте: РФ перекинула новий мотострілецький полк, сформований у Чечні, на південь України, - Сили оборони

Офіційних коментарів російської влади з цього приводу не було.

Міноборони РФ звітувало про нібито збиття над Чечнею чотирьох безпілотників.

Читайте: 88 об’єктів РФ уражено Силами безпілотних систем у листопаді. ПЕРЕЛІК

Що передувало?

У Гудермесі (Чечня) в ніч на 2 грудня було атаковано одну з баз російського підрозділу "Ахмат".

Читайте: Затримано агента ФСБ, який працював на ворога після того, як його матір затримали на підготовці теракту. ФОТОрепортаж