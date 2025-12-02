Будівля ФСБ згоріла внаслідок нічної атаки БпЛА у Чечні, - росЗМІ. ФОТО
Внаслідок атаки БпЛА на Чеченську республіку РФ вночі згоріла будівля ФСБ.
Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними місцевих жителів, вночі БпЛА атакували Чечню, внаслідок чого пошкоджено будівлю ФСБ в Ачхой-Мартановському районі.
Офіційних коментарів російської влади з цього приводу не було.
Міноборони РФ звітувало про нібито збиття над Чечнею чотирьох безпілотників.
Що передувало?
- У Гудермесі (Чечня) в ніч на 2 грудня було атаковано одну з баз російського підрозділу "Ахмат".
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