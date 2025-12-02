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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Будівля ФСБ згоріла внаслідок нічної атаки БпЛА у Чечні, - росЗМІ. ФОТО

Внаслідок атаки БпЛА на Чеченську республіку РФ вночі згоріла будівля ФСБ.

Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними місцевих жителів, вночі БпЛА атакували Чечню, внаслідок чого пошкоджено будівлю ФСБ в Ачхой-Мартановському районі.

Будівля ФСБ згоріла в Чечні після атаки БпЛА
Будівля ФСБ згоріла в Чечні після атаки БпЛА

Читайте: РФ перекинула новий мотострілецький полк, сформований у Чечні, на південь України, - Сили оборони

Офіційних коментарів російської влади з цього приводу не було. 

Міноборони РФ звітувало про нібито збиття над Чечнею чотирьох безпілотників.

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Що передувало?

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Автор: 

росія (70427) ФСБ (1549) Чечня (291) Удари по РФ (1031)
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Джохар Дудаев посміхається...
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02.12.2025 13:13 Відповісти
Так це ж для кадирівців свято...
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02.12.2025 13:35 Відповісти
Горіла хата, гори й стодола!
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02.12.2025 13:46 Відповісти
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02.12.2025 13:56 Відповісти
А чималеньку халабуду на районному рівні ФСБ мало.
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02.12.2025 14:16 Відповісти
 
 