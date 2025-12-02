Здание ФСБ сгорело в результате ночной атаки БПЛА в Чечне, - росСМИ. ФОТО
В результате атаки БПЛА на Чеченскую республику РФ ночью сгорело здание ФСБ.
Об этом пишет ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным местных жителей, ночью БПЛА атаковали Чечню, в результате чего повреждено здание ФСБ в Ачхой-Мартановском районе.
Официальных комментариев российских властей по этому поводу не было.
Минобороны РФ сообщило о якобы сбитых над Чечней четырех беспилотниках.
Что предшествовало?
- В Гудермесе (Чечня) в ночь на 2 декабря была атакована одна из баз российского подразделения "Ахмат".
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Далиса Хеппи #597495
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Александр Павлов #594157
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Viatski Paren #614444
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Психиатрическая больница No1
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Olifant
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