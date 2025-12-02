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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Здание ФСБ сгорело в результате ночной атаки БПЛА в Чечне, - росСМИ. ФОТО

В результате атаки БПЛА на Чеченскую республику РФ ночью сгорело здание ФСБ.

Об этом пишет ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По данным местных жителей, ночью БПЛА атаковали Чечню, в результате чего повреждено здание ФСБ в Ачхой-Мартановском районе.

Здание ФСБ сгорело в Чечне после атаки БПЛА
Здание ФСБ сгорело в Чечне после атаки БПЛА

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Официальных комментариев российских властей по этому поводу не было. 

Минобороны РФ сообщило о якобы сбитых над Чечней четырех беспилотниках.

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Что предшествовало?

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Автор: 

россия (97902) ФСБ (2008) Чечня (625) Удары по РФ (1021)
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Джохар Дудаев посміхається...
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02.12.2025 13:13 Ответить
Так це ж для кадирівців свято...
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02.12.2025 13:35 Ответить
Горіла хата, гори й стодола!
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02.12.2025 13:46 Ответить
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02.12.2025 13:56 Ответить
А чималеньку халабуду на районному рівні ФСБ мало.
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02.12.2025 14:16 Ответить
 
 