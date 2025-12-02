Здание ФСБ сгорело в результате ночной атаки БПЛА в Чечне, - росСМИ. ФОТО

В результате атаки БПЛА на Чеченскую республику РФ ночью сгорело здание ФСБ.

Об этом пишет ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По данным местных жителей, ночью БПЛА атаковали Чечню, в результате чего повреждено здание ФСБ в Ачхой-Мартановском районе.





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Официальных комментариев российских властей по этому поводу не было.

Минобороны РФ сообщило о якобы сбитых над Чечней четырех беспилотниках.

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Что предшествовало?

В Гудермесе (Чечня) в ночь на 2 декабря была атакована одна из баз российского подразделения "Ахмат".

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