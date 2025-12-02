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Задержан агент ФСБ, работавший на врага после того, как его мать задержали при подготовке теракта. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Харькове.

По материалам дела, вражеским пособником оказался 19-летний местный житель, чью мать в январе 2025 года СБУ разоблачила в организации теракта, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали расследования

Как установило расследование, после задержания матери, которая по заказу РФ пыталась взорвать ветерана ВСУ с помощью самодельной бомбы, фигурант уехал к родственникам в Москву. Там он сразу попал в поле зрения российских спецслужб. Сначала враг завербовал его, а затем "вернул" в Харьков выполнять агентурные задания.

Чтобы привлечь юношу к сотрудничеству, рашисты пообещали ему дальнейшую "эвакуацию" в РФ с вручением ведомственной награды от ФСБ и содействием в поступлении в российский вуз.

Впоследствии он прибыл в Харьков и начал отслеживать пункты базирования Сил обороны, в частности логистические склады ВСУ.

Чтобы собрать разведданные, фигурант обходил местность, скрытно фотографировал потенциальные "цели" и отмечал их координаты на гугл-карте.

Далее агент обобщал разведывательные сведения, добавлял к ним собственные комментарии и накапливал в смартфоне для "отчета" ФСБ.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.

Во время обысков у него изъят мобильный телефон с геолокациями украинских объектов и анонимным чатом с куратором от ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте: Сутки в Харьковской области: враг обстрелял Харьков и 5 населенных пунктов, есть погибшие. Утром атаковал Близнюковскую громаду. ФОТО

сбу
сбу
сбу

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Автор: 

СБУ (20766) ФСБ (2008) Харьков (7891) Харьковская область (2782) Харьковский район (921)
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"Яблуко від яблуні недалеко котиться"
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02.12.2025 10:28 Ответить
І якщо воно вже червиве і гниле.
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02.12.2025 10:54 Ответить
Черговий «мальчік в трусах» від ******, який гадить в Україні, разом з родичами!!
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02.12.2025 10:37 Ответить
Лишить его гражданства Украины
Ну и залог от новосозданной фирмы. А так возись с ним, корми, охраняй по гроб жизни за налоги
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02.12.2025 11:05 Ответить
Або сімейка суддів, або сімейка прокурорів.
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03.12.2025 15:04 Ответить
 
 