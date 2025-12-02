Задержан агент ФСБ, работавший на врага после того, как его мать задержали при подготовке теракта. ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Харькове.
По материалам дела, вражеским пособником оказался 19-летний местный житель, чью мать в январе 2025 года СБУ разоблачила в организации теракта, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали расследования
Как установило расследование, после задержания матери, которая по заказу РФ пыталась взорвать ветерана ВСУ с помощью самодельной бомбы, фигурант уехал к родственникам в Москву. Там он сразу попал в поле зрения российских спецслужб. Сначала враг завербовал его, а затем "вернул" в Харьков выполнять агентурные задания.
Чтобы привлечь юношу к сотрудничеству, рашисты пообещали ему дальнейшую "эвакуацию" в РФ с вручением ведомственной награды от ФСБ и содействием в поступлении в российский вуз.
Впоследствии он прибыл в Харьков и начал отслеживать пункты базирования Сил обороны, в частности логистические склады ВСУ.
Чтобы собрать разведданные, фигурант обходил местность, скрытно фотографировал потенциальные "цели" и отмечал их координаты на гугл-карте.
Далее агент обобщал разведывательные сведения, добавлял к ним собственные комментарии и накапливал в смартфоне для "отчета" ФСБ.
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.
Во время обысков у него изъят мобильный телефон с геолокациями украинских объектов и анонимным чатом с куратором от ФСБ.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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