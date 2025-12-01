За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який допомагав ворогу наступати на Костянтинівку

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ, який коригував повітряні атаки рашистів по Донеччині.



Зловмисник наводив ракетно-бомбові та дронові удари рф по лініях оборони українських військ, які захищають Костянтинівку від безперервних спроб ворога прорватися до міста, інформує Цензор.НЕТ.

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Співробітники СБУ затримали агента у червні цього року в "сірій зоні" поблизу прифронтової громади

Під час обшуків у нього вилучено смартфон та ноутбук, з яких він координував свою розвідактивність з куратором від ФСБ.



За даними слідства, виконавцем ворожих завдань виявився 55-річний місцевий житель, який потрапив до уваги рашистів, коли публікував прокремлівські коментарі у ТГ-каналах.



Після дистанційного вербування зрадник почав збирати геолокації, по яких ворог готував комбіновані атаки для прориву оборони міста.



Серед основних "цілей" окупантів були укріпрайони, фортифікаційні споруди та вогневі позиції артилерії українських захисників.



Для збору розвідданих агент приховано, оминаючи блокпости, обходив місцевість та позначав на гугл-картах дислокацію Сил оборони.



На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисника винним у державній зраді.

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