УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10418 відвідувачів онлайн
Новини Фото Державна зрада
2 474 11

СБУ затримала агента ФСБ, який готував ліквідацію українського військового у Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки запобігла замовному вбивству воїна-розвідника Сил оборони у Запоріжжі.

За результатами дій на випередження у місті затримано агента фсб, який готував ліквідацію бійця елітного розвідпідрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі розслідування

Зловмисник намагався закласти саморобний вибуховий пристрій у помешканні військового, щоб потім віддалено підірвати його.

Як встановило розслідування, підготовкою теракту займався завербований ФСБ 44-річний інженер з охорони праці місцевого медзакладу.

За матеріалами справи, він здавав в оренду кімнату, в якій воїн проживав під час ротації після виконання бойових завдань на південному фронті.

"Доповівши" про це ФСБ, агент отримав завдання забрати зі схрону вибухівку та приховано встановити її біля вхідних дверей в оселі військового.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали фігуранта на етапі підготовки теракту. Під час обшуку за місцем його проживання вилучено електродетонатор і додаткові комплектуючі до СВП, а також інші докази контактів з фсб.

За даними слідства, фігурант був завербований рашистами через його знайомого, який проживає у тимчасово окупованому Мелітополі та працює на російську спецслужбу.

Одночасно з виконанням основного завдання агент "зливав" ворогу геолокації діючих енергооб’єктів на території міста, які окупанти планували атакувати керованими авіабомбами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте: Депутатку з Хмельниччини та її двох дітей засудили до 15 років тюрми: вони коригували удари РФ

сбу
сбу
сбу
сбу
сбу
сбу

Читайте: Єрмак за тиждень до звільнення хотів добитися відставки Малюка, - ЗМІ

Автор: 

СБУ (13960) ФСБ (1549) Запорізька область (4973) ЗСУ (8826)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Посадити на приготований пристрій і хай летить на болота !!!!
показати весь коментар
01.12.2025 10:56 Відповісти
+4
Прив,язать до башки те вибухове і всю родину біля ньог та привести в дію
показати весь коментар
01.12.2025 11:08 Відповісти
+1
не ліквідація, а вбивство. Ліквідують ворогів.
показати весь коментар
01.12.2025 10:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не ліквідація, а вбивство. Ліквідують ворогів.
показати весь коментар
01.12.2025 10:55 Відповісти
Якщо би його, то була би ліквідація, бо це дерьмо і є гірше любого ворога
показати весь коментар
01.12.2025 11:27 Відповісти
Посадити на приготований пристрій і хай летить на болота !!!!
показати весь коментар
01.12.2025 10:56 Відповісти
Прив,язать до башки те вибухове і всю родину біля ньог та привести в дію
показати весь коментар
01.12.2025 11:08 Відповісти
"Розвідник" мав язика тримати на прив'язі, а не чесати кожному зустрічному про свій статус.
показати весь коментар
01.12.2025 11:09 Відповісти
А він не всеми чесав, в тільки тім хто пригощав стекломоем
показати весь коментар
01.12.2025 11:25 Відповісти
Москалі як завжди самі свого агента продали, навіщо на нього гроші витрачати, легше на ньому заробити.
показати весь коментар
01.12.2025 11:22 Відповісти
І чому ці пі.дари ефесбешні завжди стоять з високо піднятою головою?!
Розумію, "наше дєло правоє", вони думають.
Але чому їм дозволяють так поводитись?!
показати весь коментар
01.12.2025 11:26 Відповісти
Очередная вистава от СБУ? Это такое новое шпионское устройство в виде мобилы с припаянным внешним динамиком( зачем? провода меньше сечением паять не умеем?)? Нафига электродетонатору такая длина кабеля? Кабель с витой парой уже считается шпионским устройством?
показати весь коментар
01.12.2025 13:03 Відповісти
деб1ллл??- чи просто 1д1оттт\*****\рашист..??
показати весь коментар
01.12.2025 23:26 Відповісти
Эмоционально, но малоинформативно. Хотя общий посыл ясен. Если вам будет легче, то считайте, что всё вместе. Я так понял, что любые действия СБУ нельзя критиковать аж никак. Ладно, СБУ молодцы, схватили шпиона, подвесить рашистскую падлу за причидалы и п..ть ломом.
показати весь коментар
01.12.2025 23:33 Відповісти
 
 