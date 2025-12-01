СБУ задержала агента ФСБ, который готовил ликвидацию украинского военного в Запорожье. ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности предотвратила заказное убийство воина-разведчика Сил обороны в Запорожье.
По результатам упреждающих действий в городе задержан агент ФСБ, который готовил ликвидацию бойца элитного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали расследования
Злоумышленник пытался заложить самодельное взрывное устройство в жилище военного, чтобы затем дистанционно взорвать его.
Как установило расследование, подготовкой теракта занимался завербованный ФСБ 44-летний инженер по охране труда местного медучреждения.
По материалам дела, он сдавал в аренду комнату, в которой воин проживал во время ротации после выполнения боевых задач на южном фронте.
"Доложив" об этом ФСБ, агент получил задание забрать из тайника взрывчатку и скрытно установить ее у входной двери в доме военного.
Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли вражеский замысел и задержали фигуранта на этапе подготовки теракта. Во время обыска по месту его жительства изъяты электродетонатор и дополнительные комплектующие к СВП, а также другие доказательства контактов с ФСБ.
По данным следствия, фигурант был завербован рашистами через его знакомого, который проживает во временно оккупированном Мелитополе и работает на российскую спецслужбу.
Одновременно с выполнением основной задачи агент "сливал" врагу геолокации действующих энергообъектов на территории города, которые оккупанты планировали атаковать управляемыми авиабомбами.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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Розумію, "наше дєло правоє", вони думають.
Але чому їм дозволяють так поводитись?!