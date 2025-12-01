СБУ задержала агента ФСБ, который готовил ликвидацию украинского военного в Запорожье. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности предотвратила заказное убийство воина-разведчика Сил обороны в Запорожье.

По результатам упреждающих действий в городе задержан агент ФСБ, который готовил ликвидацию бойца элитного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали расследования

Злоумышленник пытался заложить самодельное взрывное устройство в жилище военного, чтобы затем дистанционно взорвать его.

Как установило расследование, подготовкой теракта занимался завербованный ФСБ 44-летний инженер по охране труда местного медучреждения.

По материалам дела, он сдавал в аренду комнату, в которой воин проживал во время ротации после выполнения боевых задач на южном фронте.

"Доложив" об этом ФСБ, агент получил задание забрать из тайника взрывчатку и скрытно установить ее у входной двери в доме военного.

Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли вражеский замысел и задержали фигуранта на этапе подготовки теракта. Во время обыска по месту его жительства изъяты электродетонатор и дополнительные комплектующие к СВП, а также другие доказательства контактов с ФСБ.

По данным следствия, фигурант был завербован рашистами через его знакомого, который проживает во временно оккупированном Мелитополе и работает на российскую спецслужбу.

Одновременно с выполнением основной задачи агент "сливал" врагу геолокации действующих энергообъектов на территории города, которые оккупанты планировали атаковать управляемыми авиабомбами.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте: Депутатку из Хмельницкой области и ее двух детей приговорили к 15 годам тюрьмы: они корректировали удары РФ













Читайте: Ермак за неделю до увольнения хотел добиться отставки Малюка, - СМИ