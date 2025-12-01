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СБУ задержала агента ФСБ, который готовил ликвидацию украинского военного в Запорожье. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности предотвратила заказное убийство воина-разведчика Сил обороны в Запорожье.

По результатам упреждающих действий в городе задержан агент ФСБ, который готовил ликвидацию бойца элитного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали расследования

Злоумышленник пытался заложить самодельное взрывное устройство в жилище военного, чтобы затем дистанционно взорвать его.

Как установило расследование, подготовкой теракта занимался завербованный ФСБ 44-летний инженер по охране труда местного медучреждения.

По материалам дела, он сдавал в аренду комнату, в которой воин проживал во время ротации после выполнения боевых задач на южном фронте.

"Доложив" об этом ФСБ, агент получил задание забрать из тайника взрывчатку и скрытно установить ее у входной двери в доме военного.

Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли вражеский замысел и задержали фигуранта на этапе подготовки теракта. Во время обыска по месту его жительства изъяты электродетонатор и дополнительные комплектующие к СВП, а также другие доказательства контактов с ФСБ.

По данным следствия, фигурант был завербован рашистами через его знакомого, который проживает во временно оккупированном Мелитополе и работает на российскую спецслужбу.

Одновременно с выполнением основной задачи агент "сливал" врагу геолокации действующих энергообъектов на территории города, которые оккупанты планировали атаковать управляемыми авиабомбами.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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сбу
сбу
сбу
сбу
сбу
сбу

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Автор: 

СБУ (20765) ФСБ (2008) Запорожская область (4450) ВСУ (7822)
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Топ комментарии
+4
Посадити на приготований пристрій і хай летить на болота !!!!
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01.12.2025 10:56 Ответить
+4
Прив,язать до башки те вибухове і всю родину біля ньог та привести в дію
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01.12.2025 11:08 Ответить
+1
не ліквідація, а вбивство. Ліквідують ворогів.
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01.12.2025 10:55 Ответить
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не ліквідація, а вбивство. Ліквідують ворогів.
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01.12.2025 10:55 Ответить
Якщо би його, то була би ліквідація, бо це дерьмо і є гірше любого ворога
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01.12.2025 11:27 Ответить
Посадити на приготований пристрій і хай летить на болота !!!!
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01.12.2025 10:56 Ответить
Прив,язать до башки те вибухове і всю родину біля ньог та привести в дію
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01.12.2025 11:08 Ответить
"Розвідник" мав язика тримати на прив'язі, а не чесати кожному зустрічному про свій статус.
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01.12.2025 11:09 Ответить
А він не всеми чесав, в тільки тім хто пригощав стекломоем
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01.12.2025 11:25 Ответить
Москалі як завжди самі свого агента продали, навіщо на нього гроші витрачати, легше на ньому заробити.
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01.12.2025 11:22 Ответить
І чому ці пі.дари ефесбешні завжди стоять з високо піднятою головою?!
Розумію, "наше дєло правоє", вони думають.
Але чому їм дозволяють так поводитись?!
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01.12.2025 11:26 Ответить
Очередная вистава от СБУ? Это такое новое шпионское устройство в виде мобилы с припаянным внешним динамиком( зачем? провода меньше сечением паять не умеем?)? Нафига электродетонатору такая длина кабеля? Кабель с витой парой уже считается шпионским устройством?
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01.12.2025 13:03 Ответить
деб1ллл??- чи просто 1д1оттт\*****\рашист..??
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01.12.2025 23:26 Ответить
Эмоционально, но малоинформативно. Хотя общий посыл ясен. Если вам будет легче, то считайте, что всё вместе. Я так понял, что любые действия СБУ нельзя критиковать аж никак. Ладно, СБУ молодцы, схватили шпиона, подвесить рашистскую падлу за причидалы и п..ть ломом.
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01.12.2025 23:33 Ответить
 
 