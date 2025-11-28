Депутата из Хмельницкой области и ее двух детей приговорили к 15 годам тюрьмы: они корректировали удары РФ

До 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества приговорили депутата из Хмельницкой области и двух ее детей, которые работали на РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В июне 2024 года СБУ разоблачила в корректировке ударов по Хмельницкой области депутата местного совета и двух ее детей: 43-летнего сына и 38-летнюю дочь.

"Они наводили ракетно-дроновые атаки по западному региону Украины. Чтобы "обойти" украинскую ПВО, агенты фиксировали боевые позиции и маршруты движения мобильных огневых групп Сил обороны.

Также врага интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава, расположение военной техники и складов с вооружением ВСУ", - говорится в сообщении.

Они на собственном автомобиле объезжали местность под видом поездок по делам, а на самом деле собирали разведывательные данные.

Мать с дочерью делали фото военных объектов, а сын - отмечал объекты на гугл-картах.

Агенты были раскрыты заблаговременно, их преступления задокументированы и задержаны, когда те шпионили вблизи пункта базирования украинских защитников.

Вербовка

Более года назад депутатку (сейчас уже бывшую) завербовала ФСБ. Женщина попала в поле зрения вражеских спецслужб, когда публиковала прокремлевские комментарии в запрещенной соцсети "Одноклассники".

После дистанционной вербовки она привлекла к сотрудничеству с РФ своих детей.

Приговор

Суд признал всех троих агентов виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

