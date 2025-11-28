Депутата из Хмельницкой области и ее двух детей приговорили к 15 годам тюрьмы: они корректировали удары РФ
До 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества приговорили депутата из Хмельницкой области и двух ее детей, которые работали на РФ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В июне 2024 года СБУ разоблачила в корректировке ударов по Хмельницкой области депутата местного совета и двух ее детей: 43-летнего сына и 38-летнюю дочь.
"Они наводили ракетно-дроновые атаки по западному региону Украины. Чтобы "обойти" украинскую ПВО, агенты фиксировали боевые позиции и маршруты движения мобильных огневых групп Сил обороны.
Также врага интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава, расположение военной техники и складов с вооружением ВСУ", - говорится в сообщении.
Они на собственном автомобиле объезжали местность под видом поездок по делам, а на самом деле собирали разведывательные данные.
Мать с дочерью делали фото военных объектов, а сын - отмечал объекты на гугл-картах.
Агенты были раскрыты заблаговременно, их преступления задокументированы и задержаны, когда те шпионили вблизи пункта базирования украинских защитников.
Вербовка
Более года назад депутатку (сейчас уже бывшую) завербовала ФСБ. Женщина попала в поле зрения вражеских спецслужб, когда публиковала прокремлевские комментарии в запрещенной соцсети "Одноклассники".
После дистанционной вербовки она привлекла к сотрудничеству с РФ своих детей.
Приговор
Суд признал всех троих агентов виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Угадайте з одного разу ?
а може так і треба?
бо з тих "діточок" в 38 років нічого путнього вже не буде.
15 років з пролонгацією !
.
Я пам'ятаю, як у Києві! ветерани АТО_ООС програвали вибори "куніцким" та всяким весільним фотографам. Як тепер себе почуває Київ?