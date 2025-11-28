РУС
Депутата из Хмельницкой области и ее двух детей приговорили к 15 годам тюрьмы: они корректировали удары РФ

Депутат с детьми корректировала удары РФ по Хмельницкой области

До 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества приговорили депутата из Хмельницкой области и двух ее детей, которые работали на РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В июне 2024 года СБУ разоблачила в корректировке ударов по Хмельницкой области депутата местного совета и двух ее детей: 43-летнего сына и 38-летнюю дочь.

"Они наводили ракетно-дроновые атаки по западному региону Украины. Чтобы "обойти" украинскую ПВО, агенты фиксировали боевые позиции и маршруты движения мобильных огневых групп Сил обороны.

Также врага интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава, расположение военной техники и складов с вооружением ВСУ", - говорится в сообщении.

Они на собственном автомобиле объезжали местность под видом поездок по делам, а на самом деле собирали разведывательные данные.

Мать с дочерью делали фото военных объектов, а сын - отмечал объекты на гугл-картах.

Агенты были раскрыты заблаговременно, их преступления задокументированы и задержаны, когда те шпионили вблизи пункта базирования украинских защитников.

Вербовка

Более года назад депутатку (сейчас уже бывшую) завербовала ФСБ. Женщина попала в поле зрения вражеских спецслужб, когда публиковала прокремлевские комментарии в запрещенной соцсети "Одноклассники".

После дистанционной вербовки она привлекла к сотрудничеству с РФ своих детей.

Приговор

Суд признал всех троих агентов виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

депутат (3359) приговор (1298) СБУ (20648) государственная измена (1650) корректировщик (142) Хмельницкая область (1027)
Топ комментарии
+7
Від якої партії була депутатка ?
Угадайте з одного разу ?
показать весь комментарий
28.11.2025 15:28 Ответить
+4
Але є і один мінус - нікому носити передачки)
показать весь комментарий
28.11.2025 15:45 Ответить
+3
дурна курка, сама сіла і дітей посадила!

а може так і треба?
бо з тих "діточок" в 38 років нічого путнього вже не буде.

15 років з пролонгацією !

.
показать весь комментарий
28.11.2025 15:46 Ответить
Від якої партії була депутатка ?
Угадайте з одного разу ?
показать весь комментарий
28.11.2025 15:28 Ответить
Мабуть у перервах між своїми вилазками і у московському паханаті молилася. Цікаво з якої партії ця депутатка?
показать весь комментарий
28.11.2025 15:28 Ответить
в них є один плюс - можуть не свідчити проти родичів , стаття конституції
показать весь комментарий
28.11.2025 15:38 Ответить
Але є і один мінус - нікому носити передачки)
показать весь комментарий
28.11.2025 15:45 Ответить
два пива цьому пану!
показать весь комментарий
28.11.2025 15:57 Ответить
Дякую, за пиво)
показать весь комментарий
28.11.2025 16:17 Ответить
корова з бидлом.
показать весь комментарий
28.11.2025 15:40 Ответить
В них є право мовчати - мало дали
показать весь комментарий
28.11.2025 15:42 Ответить
дурна курка, сама сіла і дітей посадила!

а може так і треба?
бо з тих "діточок" в 38 років нічого путнього вже не буде.

15 років з пролонгацією !

.
показать весь комментарий
28.11.2025 15:46 Ответить
Після дистанційного вербування вона залучила до співпраці з РФ своїх дітей. Джерело: https://censor.net/ua/n3587558, ще б написали грудничкыв залучила, їм під та за 40, ще напишіть що не подсудні тому що діти.
показать весь комментарий
28.11.2025 16:06 Ответить
Але ж її "мудрий_народ" обрав? Хіба ні?

Я пам'ятаю, як у Києві! ветерани АТО_ООС програвали вибори "куніцким" та всяким весільним фотографам. Як тепер себе почуває Київ?
показать весь комментарий
28.11.2025 16:14 Ответить
и какое быдло выбрало такого депутата?))))
показать весь комментарий
28.11.2025 16:35 Ответить
 
 