В Харьковской области вынесли приговор двум коллаборационистам: один запугивал людей, другая красила знаки в триколор

Прокуроры добились приговоров для двух жителей Купянского района, которые добровольно сотрудничали с российскими захватчиками. Как сообщает Цензор.НЕТ, оба были назначены на должности в псевдоадминистрациях во время оккупации.

Псевдодолжности и участие в российской администрации

Первый осужденный — 44-летний житель Кившаровки, который в марте 2022 года возглавил оккупационный "центр соцобслуживания". Он заставлял работников увольняться из украинского учреждения и убеждал людей, что Украина их якобы бросила.

Суд назначил мужчине 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Вторая фигурантка работала старостой одного из округов Двуречанского поселкового совета. Оккупанты привлекли ее к местной администрации, где она раздавала помощь в рублях и агитировала отдавать детей в российские школы.

Следователи установили: женщина давала указания перекрасить дорожные знаки, чтобы они соответствовали цветам российского флага. Ей назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оба коллаборациониста бежали в Россию после деоккупации региона. Они находятся в розыске, а сроки отбывания наказания начнутся после их фактического задержания.

