В Харьковской области вынесли приговор двум коллаборационистам: один запугивал людей, другая красила знаки в триколор
Прокуроры добились приговоров для двух жителей Купянского района, которые добровольно сотрудничали с российскими захватчиками. Как сообщает Цензор.НЕТ, оба были назначены на должности в псевдоадминистрациях во время оккупации.
Псевдодолжности и участие в российской администрации
- Первый осужденный — 44-летний житель Кившаровки, который в марте 2022 года возглавил оккупационный "центр соцобслуживания". Он заставлял работников увольняться из украинского учреждения и убеждал людей, что Украина их якобы бросила.
Суд назначил мужчине 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
- Вторая фигурантка работала старостой одного из округов Двуречанского поселкового совета. Оккупанты привлекли ее к местной администрации, где она раздавала помощь в рублях и агитировала отдавать детей в российские школы.
Следователи установили: женщина давала указания перекрасить дорожные знаки, чтобы они соответствовали цветам российского флага. Ей назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Оба коллаборациониста бежали в Россию после деоккупации региона. Они находятся в розыске, а сроки отбывания наказания начнутся после их фактического задержания.
На днях мы писали, что СБУ разоблачила коллаборациониста, который охранял российскую тюрьму во время оккупации Херсона, а такжезадержала шпионку ГРУ в Сумской области, которая устанавливала "ретрансляторы" для навигации российских дронов и ракет на севере Украины.
Ціла партія колаборантів сидить у ВР і навіть не приховується.
Але, як вони ловко збирають з 2019 року, справи на Патріотів України!!??
Якби не втекли, то першого б призначили прокурором, в другу суддею.
Як Щасну у Києві.