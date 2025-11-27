РУС
В Харьковской области вынесли приговор двум коллаборационистам: один запугивал людей, другая красила знаки в триколор

Осудили двух коллаборационистов в Харьковской области

Прокуроры добились приговоров для двух жителей Купянского района, которые добровольно сотрудничали с российскими захватчиками. Как сообщает Цензор.НЕТ, оба были назначены на должности в псевдоадминистрациях во время оккупации.

Псевдодолжности и участие в российской администрации

  • Первый осужденный — 44-летний житель Кившаровки, который в марте 2022 года возглавил оккупационный "центр соцобслуживания". Он заставлял работников увольняться из украинского учреждения и убеждал людей, что Украина их якобы бросила.

Суд назначил мужчине 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

  • Вторая фигурантка работала старостой одного из округов Двуречанского поселкового совета. Оккупанты привлекли ее к местной администрации, где она раздавала помощь в рублях и агитировала отдавать детей в российские школы.

Следователи установили: женщина давала указания перекрасить дорожные знаки, чтобы они соответствовали цветам российского флага. Ей назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оба коллаборациониста бежали в Россию после деоккупации региона. Они находятся в розыске, а сроки отбывания наказания начнутся после их фактического задержания.

На днях мы писали, что СБУ разоблачила коллаборациониста, который охранял российскую тюрьму во время оккупации Херсона, а такжезадержала шпионку ГРУ в Сумской области, которая устанавливала "ретрансляторы" для навигации российских дронов и ракет на севере Украины.

Агов!!!
Ціла партія колаборантів сидить у ВР і навіть не приховується.
показать весь комментарий
27.11.2025 00:17 Ответить
Беркутня, вагнерівці, міндіч та шурма, шифери…ригоАНАЛЬНІ, коригувальники, якого тільки лайна не захищаю стефанчук-зеленський гончарук-шмигаль-свириденко з 2019 року!!!
Але, як вони ловко збирають з 2019 року, справи на Патріотів України!!??
показать весь комментарий
27.11.2025 00:27 Ответить
Охеренный злочын. Чувиха знаки перекрасила. Дать п***ды* и все дела. А то что Миндичи и прочие абрамовичи пёрли с Украины сотни миллионов долларов-ну с кем не бывает. Бес попутал. Вызвать на партсобрание Слуг народа, объявить выговор без занесения В личное дело. Всё.
показать весь комментарий
27.11.2025 00:57 Ответить
Тому й засудили, що втекли.
Якби не втекли, то першого б призначили прокурором, в другу суддею.
Як Щасну у Києві.
показать весь комментарий
27.11.2025 07:53 Ответить
 
 