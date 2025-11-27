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Новини Викриття колаборантів
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На Харківщині винесли вирок двом колаборантам: один залякував людей, інша фарбувала знаки у триколор

Засудили двох колаборантів на Харківщині

Прокурори домоглися вироків для двох мешканців Куп’янського району, які добровільно співпрацювали з російськими загарбниками. Як повідомляє Цензор.НЕТ, обидва були призначені на посади в псевдоадміністраціях під час окупації.

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Псевдопосади та участь у російській адміністрації

  • Перший засуджений — 44-річний мешканець Ківшарівки, який у березні 2022 року очолив окупаційний "центр соцобслуговування". Він змушував працівників звільнятися з української установи та переконував людей, що Україна їх нібито покинула.

Суд призначив чоловіку 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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  • Друга фігурантка працювала старостою одного з округів Дворічанської селищної ради. Окупанти залучили її до місцевої адміністрації, де вона роздавала допомогу в рублях та агітувала віддавати дітей у російські школи.

Слідчі встановили: жінка давала вказівки перефарбувати дорожні знаки, щоб вони відповідали кольорам російського прапора. Їй призначили покарання у вигляді 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Обидва колаборанти втекли до Росії після деокупації регіону. Вони перебувають у розшуку, а строки відбування покарання почнуться після їх фактичного затримання.

Днями ми писали, що СБУ викрила колаборанта, який охороняв російську тюрму під час окупації Херсона, а також затримала шпигунку ГРУ на Сумщині, яка встановлювала "ретранслятори" для навігації російських дронів та ракет на півночі України.

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Автор: 

державна зрада (1823) колабораціонізм (1216) Харківська область (2817)
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Агов!!!
Ціла партія колаборантів сидить у ВР і навіть не приховується.
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27.11.2025 00:17 Відповісти
Беркутня, вагнерівці, міндіч та шурма, шифери…ригоАНАЛЬНІ, коригувальники, якого тільки лайна не захищаю стефанчук-зеленський гончарук-шмигаль-свириденко з 2019 року!!!
Але, як вони ловко збирають з 2019 року, справи на Патріотів України!!??
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27.11.2025 00:27 Відповісти
Охеренный злочын. Чувиха знаки перекрасила. Дать п***ды* и все дела. А то что Миндичи и прочие абрамовичи пёрли с Украины сотни миллионов долларов-ну с кем не бывает. Бес попутал. Вызвать на партсобрание Слуг народа, объявить выговор без занесения В личное дело. Всё.
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27.11.2025 00:57 Відповісти
Тому й засудили, що втекли.
Якби не втекли, то першого б призначили прокурором, в другу суддею.
Як Щасну у Києві.
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27.11.2025 07:53 Відповісти
 
 