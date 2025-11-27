На Харківщині винесли вирок двом колаборантам: один залякував людей, інша фарбувала знаки у триколор

Прокурори домоглися вироків для двох мешканців Куп’янського району, які добровільно співпрацювали з російськими загарбниками. Як повідомляє Цензор.НЕТ, обидва були призначені на посади в псевдоадміністраціях під час окупації.

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Псевдопосади та участь у російській адміністрації

Перший засуджений — 44-річний мешканець Ківшарівки, який у березні 2022 року очолив окупаційний "центр соцобслуговування". Він змушував працівників звільнятися з української установи та переконував людей, що Україна їх нібито покинула.

Суд призначив чоловіку 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Друга фігурантка працювала старостою одного з округів Дворічанської селищної ради. Окупанти залучили її до місцевої адміністрації, де вона роздавала допомогу в рублях та агітувала віддавати дітей у російські школи.

Слідчі встановили: жінка давала вказівки перефарбувати дорожні знаки, щоб вони відповідали кольорам російського прапора. Їй призначили покарання у вигляді 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Обидва колаборанти втекли до Росії після деокупації регіону. Вони перебувають у розшуку, а строки відбування покарання почнуться після їх фактичного затримання.

Днями ми писали, що СБУ викрила колаборанта, який охороняв російську тюрму під час окупації Херсона, а також затримала шпигунку ГРУ на Сумщині, яка встановлювала "ретранслятори" для навігації російських дронів та ракет на півночі України.

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