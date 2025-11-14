Колаборант і зрадник ходить вулицею окупованого Бахмута і фільмує рідні місця, зруйновані рашистами: "Какая красота! Вот он наш любимый край". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому чоловік у компанії із людьми у російських одностроях фільмує зруйновані багатоповерхівки на вулиці Ювілейній в окупованому Бахмуті.

Бахмут, що стертий до фундаменту

Як повідомляє Цензор.НЕТ, враховуючи обізнаність чоловіка із місцевістю та нумерацією будинків, можна висловити припущення, що він місцевий мешканець, який став на бік окупантів.

"Юбилейная... Какая красота! Вот он наш любимый край. Попробуем пройти к дому... Детский садик. Вот все что от него осталось. Домик Жени. Остался маленький кусочек. Это наш домик. Вид снизу. Ну, вот как-то так выглядит нынче наша Юбилейная со двора. Вот он - наш домик 107-й... Вороночка тут небольшая. Там котельная была", - каже він на записі.

"Бурхливе будівництво" – лише слова

Відео демонструє масштаб руйнувань у Бахмуті після російської окупації. Вулиці перетворилися на пустку, будинки - на чорні коробки або руїни, а місто - на мертву тінь. Попри гучні обіцянки РФ "миттєво відбудувати" Бахмут, на кадрах немає жодної техніки, робітників чи ознак реальної реконструкції. Російська влада продовжує використовувати міф про "визволення" і "відбудову" лише у пропаганді.

Поїдь у тайгу та тундру і там познімай, уйобку. Там сотні та тисячі кілометрів НЕЗАБУДОВАНИХ земель. Звільнили від місцевого населення? Краще вам стало?

Тьху, дебіли!
14.11.2025 16:25 Відповісти
русскіе це не нація, а назва організованного злочінного угрупованя....мерзота.
14.11.2025 16:25 Відповісти
звісно ні
14.11.2025 16:27 Відповісти
цей кацапський поц щось почяв підозрювати?
14.11.2025 16:24 Відповісти
звісно ні
14.11.2025 16:27 Відповісти
Всех таких уродов, после войны, загнать в Бахмут. Подцепить колючей проволокой. И повесить таблицу"хальт, ханде хох!! Ахтунг-русский мир"
14.11.2025 17:07 Відповісти
а щє - шіссен шіссен лаптєголових!!!
14.11.2025 17:15 Відповісти
ніхт шіссен!! ну хіба через одного)
14.11.2025 19:12 Відповісти
шіссен!
14.11.2025 19:14 Відповісти
14.11.2025 16:25 Відповісти
воркута,села та міста поруч-вже примари,ото ми ії єщчо нє бабілі.
14.11.2025 17:50 Відповісти
14.11.2025 16:25 Відповісти
Такой нации нет и никогда не было.
14.11.2025 17:21 Відповісти
У кожного кацапа є ген аб'юзерства.
14.11.2025 18:53 Відповісти
Та який аб'юз. Вони там всі зайвохромосомні..
15.11.2025 07:49 Відповісти
долбоёбы просто, нету слов, биомасса ****
14.11.2025 16:27 Відповісти
Домик, вороночка … ****, мультик снимает …
14.11.2025 16:29 Відповісти
Дєтскій садік..
15.11.2025 07:50 Відповісти
Я думаю він щось знає що така "красота" буде в містах сосії
14.11.2025 16:29 Відповісти
не здивуе якщо цей п@дор мешкае десь в нас у Німетчіні...такіх теж тут забагато..нажаль
14.11.2025 16:33 Відповісти
Ну дак для Німеччини ви усі однакові, нехер тут на сорти ділити
15.11.2025 09:11 Відповісти
та я не розділяю ні на які готункі,,,я не е Украінцем,жодного разу ні був в Украіні.
15.11.2025 14:25 Відповісти
тупа, ненаситна орда! Одна мета-зруйнувати, жити, як свині і щоб поруч були тільки свині!
14.11.2025 16:31 Відповісти
Свинки - дуже охайні. Навіть орки кращі. Це просто - кацапня, найгірші створіння на Землі.
15.11.2025 07:52 Відповісти
Та кацапня розказуює, що це ЗСУ спеціально бомбила.
14.11.2025 16:36 Відповісти
"В бєс сільнай злобє прі пазорном беґцтвє укрофошизди..." - таким буде коментар до цього "фільму".
14.11.2025 16:43 Відповісти
Є інфа, чого там тепер ніхто не живе ? Звільнили ж, як деякі і хотіли.
14.11.2025 16:43 Відповісти
АсвАбАділ, підАр?
14.11.2025 16:53 Відповісти
Слухайте, вони реально кайфують від руїн власного дому!! Тут біл дєцкій садік... Тепер це простори оркостепу і це "радной край".. Це масова психопатія??! Абзац...
14.11.2025 16:54 Відповісти
Це той атінРот, що волав у 2014-15 роках, прутін ввєді!!
14.11.2025 16:57 Відповісти
Довелось повоевать за Бахмут. Ком.расчета ПТРК,прикрывал наших пацанов,как раз в этом районе многоэтажек. Остался у меня там навечно хороший товарищ, Жунь спи брат ,земля тебе пухом. А пидоросни немало там забаранили,что бы они не говорили. Не верится что уже столько времени прошло с тех пор.
14.11.2025 17:08 Відповісти
Скажите пожалуйста, как зовут товарища? У меня брат погиб в тех краях..
15.11.2025 00:36 Відповісти
Саша Жунь
15.11.2025 04:16 Відповісти
Москва буде зруйнована.⚠️
14.11.2025 17:29 Відповісти
Дай Бог , щоб так було!
14.11.2025 23:37 Відповісти
тобто їм подобається бамбіти данбас
14.11.2025 18:44 Відповісти
Так повинен виглядати мацквабад!!!
14.11.2025 18:52 Відповісти
Здобули!
14.11.2025 19:56 Відповісти
дохлого дохлого привезли із сво..
і родина дохлого каца бухає-празнує пів року, бо має причину!
15.11.2025 01:09 Відповісти
- як нога, сину?
- все норм, тату, коньки треба нові.
- помічь треба?
- розберуся сам, тату...
15.11.2025 07:54 Відповісти
 
 