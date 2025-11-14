Колаборант і зрадник ходить вулицею окупованого Бахмута і фільмує рідні місця, зруйновані рашистами: "Какая красота! Вот он наш любимый край". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому чоловік у компанії із людьми у російських одностроях фільмує зруйновані багатоповерхівки на вулиці Ювілейній в окупованому Бахмуті.

Бахмут, що стертий до фундаменту

Як повідомляє Цензор.НЕТ, враховуючи обізнаність чоловіка із місцевістю та нумерацією будинків, можна висловити припущення, що він місцевий мешканець, який став на бік окупантів.

"Юбилейная... Какая красота! Вот он наш любимый край. Попробуем пройти к дому... Детский садик. Вот все что от него осталось. Домик Жени. Остался маленький кусочек. Это наш домик. Вид снизу. Ну, вот как-то так выглядит нынче наша Юбилейная со двора. Вот он - наш домик 107-й... Вороночка тут небольшая. Там котельная была", - каже він на записі.

"Бурхливе будівництво" – лише слова

Відео демонструє масштаб руйнувань у Бахмуті після російської окупації. Вулиці перетворилися на пустку, будинки - на чорні коробки або руїни, а місто - на мертву тінь. Попри гучні обіцянки РФ "миттєво відбудувати" Бахмут, на кадрах немає жодної техніки, робітників чи ознак реальної реконструкції. Російська влада продовжує використовувати міф про "визволення" і "відбудову" лише у пропаганді.

