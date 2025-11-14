Коллаборационист и предатель ходит по улице оккупированного Бахмута и снимает родные места, разрушенные рашистами: "Какая красота! Вот он наш любимый край". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой мужчина в компании людей в российской форме снимает разрушенные многоэтажки на улице Юбилейной в оккупированном Бахмуте.

Бахмут, стертый до фундамента

Как сообщает Цензор.НЕТ, учитывая знание мужчиной местности и нумерации домов, можно высказать предположение, что он местный житель, который встал на сторону оккупантов.

"Юбилейная... Какая красота! Вот он наш любимый край. Попробуем пройти к дому... Детский садик. Вот все что от него осталось. Домик Жени. Остался маленький кусочек. Это наш домик. Вид снизу. Ну, вот как-то так выглядит нынче наша Юбилейная со двора. Вот он - наш домик 107-й... Вороночка здесь небольшая. Там котельная была", - говорит он на записи.

"Бурное строительство" – только слова

Видео демонстрирует масштаб разрушений в Бахмуте после российской оккупации. Улицы превратились в пустошь, дома – в черные коробки или руины, а город – в мертвую тень. Несмотря на громкие обещания РФ "мгновенно восстановить" Бахмут, на кадрах нет ни техники, ни рабочих, ни признаков реальной реконструкции. Российские власти продолжают использовать миф о "освобождении" и "восстановлении" только в пропаганде.

Поїдь у тайгу та тундру і там познімай, уйобку. Там сотні та тисячі кілометрів НЕЗАБУДОВАНИХ земель. Звільнили від місцевого населення? Краще вам стало?

Тьху, дебіли!
14.11.2025 16:25 Ответить
русскіе це не нація, а назва організованного злочінного угрупованя....мерзота.
14.11.2025 16:25 Ответить
звісно ні
14.11.2025 16:27 Ответить
цей кацапський поц щось почяв підозрювати?
14.11.2025 16:24 Ответить
звісно ні
14.11.2025 16:27 Ответить
Всех таких уродов, после войны, загнать в Бахмут. Подцепить колючей проволокой. И повесить таблицу"хальт, ханде хох!! Ахтунг-русский мир"
14.11.2025 17:07 Ответить
а щє - шіссен шіссен лаптєголових!!!
14.11.2025 17:15 Ответить
ніхт шіссен!! ну хіба через одного)
14.11.2025 19:12 Ответить
шіссен!
14.11.2025 19:14 Ответить
14.11.2025 16:25 Ответить
воркута,села та міста поруч-вже примари,ото ми ії єщчо нє бабілі.
14.11.2025 17:50 Ответить
14.11.2025 16:25 Ответить
Такой нации нет и никогда не было.
14.11.2025 17:21 Ответить
У кожного кацапа є ген аб'юзерства.
14.11.2025 18:53 Ответить
Та який аб'юз. Вони там всі зайвохромосомні..
15.11.2025 07:49 Ответить
долбоёбы просто, нету слов, биомасса ****
14.11.2025 16:27 Ответить
Домик, вороночка … ****, мультик снимает …
14.11.2025 16:29 Ответить
Дєтскій садік..
15.11.2025 07:50 Ответить
Я думаю він щось знає що така "красота" буде в містах сосії
14.11.2025 16:29 Ответить
не здивуе якщо цей п@дор мешкае десь в нас у Німетчіні...такіх теж тут забагато..нажаль
14.11.2025 16:33 Ответить
Ну дак для Німеччини ви усі однакові, нехер тут на сорти ділити
15.11.2025 09:11 Ответить
та я не розділяю ні на які готункі,,,я не е Украінцем,жодного разу ні був в Украіні.
15.11.2025 14:25 Ответить
тупа, ненаситна орда! Одна мета-зруйнувати, жити, як свині і щоб поруч були тільки свині!
14.11.2025 16:31 Ответить
Свинки - дуже охайні. Навіть орки кращі. Це просто - кацапня, найгірші створіння на Землі.
15.11.2025 07:52 Ответить
Та кацапня розказуює, що це ЗСУ спеціально бомбила.
14.11.2025 16:36 Ответить
"В бєс сільнай злобє прі пазорном беґцтвє укрофошизди..." - таким буде коментар до цього "фільму".
14.11.2025 16:43 Ответить
Є інфа, чого там тепер ніхто не живе ? Звільнили ж, як деякі і хотіли.
14.11.2025 16:43 Ответить
АсвАбАділ, підАр?
14.11.2025 16:53 Ответить
Слухайте, вони реально кайфують від руїн власного дому!! Тут біл дєцкій садік... Тепер це простори оркостепу і це "радной край".. Це масова психопатія??! Абзац...
14.11.2025 16:54 Ответить
Це той атінРот, що волав у 2014-15 роках, прутін ввєді!!
14.11.2025 16:57 Ответить
Довелось повоевать за Бахмут. Ком.расчета ПТРК,прикрывал наших пацанов,как раз в этом районе многоэтажек. Остался у меня там навечно хороший товарищ, Жунь спи брат ,земля тебе пухом. А пидоросни немало там забаранили,что бы они не говорили. Не верится что уже столько времени прошло с тех пор.
14.11.2025 17:08 Ответить
Скажите пожалуйста, как зовут товарища? У меня брат погиб в тех краях..
15.11.2025 00:36 Ответить
Саша Жунь
15.11.2025 04:16 Ответить
Москва буде зруйнована.⚠️
14.11.2025 17:29 Ответить
Дай Бог , щоб так було!
14.11.2025 23:37 Ответить
тобто їм подобається бамбіти данбас
14.11.2025 18:44 Ответить
Так повинен виглядати мацквабад!!!
14.11.2025 18:52 Ответить
Здобули!
14.11.2025 19:56 Ответить
дохлого дохлого привезли із сво..
і родина дохлого каца бухає-празнує пів року, бо має причину!
15.11.2025 01:09 Ответить
- як нога, сину?
- все норм, тату, коньки треба нові.
- помічь треба?
- розберуся сам, тату...
