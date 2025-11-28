Депутатку з Хмельниччини та її двох дітей засудили до 15 років тюрми: вони коригували удари РФ

До 15 років тюрми із конфіскацією майна засудили депутатку з Хмельниччини та двох її дітей, які працювали на РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

У червні 2024 року СБУ викрила на коригуванні ударів по Хмельниччині депутатку місцевої ради та двох її дітей: 43-річного сина та 38-річну доньку.

"Вони наводили ракетно-дронові атаки по західному регіону України. Щоб "обійти" українську ППО, агенти фіксували бойові позиції та маршрути руху мобільних вогневих груп Сил оборони.

Також ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу, розташування військової техніки та складів із озброєнням ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Читайте: 15 років проведе за ґратами агент ФСБ, який займався підпалами на Заході України, - СБУ

Вони на власному авто об'їжджали місцевість під виглядом поїздок у справах, натомість збирали розвідувальні дані.

Мати з донькою робили фото військових об'єктів, а син - позначав об'єкти на гугл-мапах.

Агентів викрили завчасно, задокументували їхні злочини та затримали, коли ті шпигували поблизу пункту базування українських захисників.

Читайте також: Виїхав до РФ, де виступав на пропагандистських каналах: судитимуть медіа-соратника Медведчука Молчанова, - СБУ

Вербування

Понад рік тому депутатку (наразі вже колишню) завербувала ФСБ. Жінка потрапила до уваги ворожих спецслужб, коли публікувала прокремлівські коментарі в забороненій соцмережі "Одноклассники".

Після дистанційного вербування вона залучила до співпраці з РФ своїх дітей.

Також читайте: До 15 років засуджено зрадницю, яка разом із братом-агентом РФ коригувала удари по Силах оборони на Донеччині, - СБУ

Вирок

Суд визнав всіх трьох агентів винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та засудив до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Читайте: На Харківщині винесли вирок двом колаборантам: один залякував людей, інша фарбувала знаки у триколор