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Новини Вироки за державну зраду Засудження коригувальників
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Депутатку з Хмельниччини та її двох дітей засудили до 15 років тюрми: вони коригували удари РФ

Депутатка із дітьми коригувала удари РФ по Хмельниччині

До 15 років тюрми із конфіскацією майна засудили депутатку з Хмельниччини та двох її дітей, які працювали на РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У червні 2024 року СБУ викрила на коригуванні ударів по Хмельниччині депутатку місцевої ради та двох її дітей: 43-річного сина та 38-річну доньку.

"Вони наводили ракетно-дронові атаки по західному регіону України. Щоб "обійти" українську ППО, агенти фіксували бойові позиції та маршрути руху мобільних вогневих груп Сил оборони.

Також ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу, розташування військової техніки та складів із озброєнням ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Читайте: 15 років проведе за ґратами агент ФСБ, який займався підпалами на Заході України, - СБУ

Вони на власному авто об'їжджали місцевість під виглядом поїздок у справах, натомість збирали розвідувальні дані.

Мати з донькою робили фото військових об'єктів, а син - позначав об'єкти на гугл-мапах.

Агентів викрили завчасно, задокументували їхні злочини та затримали, коли ті шпигували поблизу пункту базування українських захисників.

Читайте також: Виїхав до РФ, де виступав на пропагандистських каналах: судитимуть медіа-соратника Медведчука Молчанова, - СБУ

Вербування

Понад рік тому депутатку (наразі вже колишню) завербувала ФСБ. Жінка потрапила до уваги ворожих спецслужб, коли публікувала прокремлівські коментарі в забороненій соцмережі "Одноклассники".

Після дистанційного вербування вона залучила до співпраці з РФ своїх дітей.

Також читайте: До 15 років засуджено зрадницю, яка разом із братом-агентом РФ коригувала удари по Силах оборони на Донеччині, - СБУ

Вирок

Суд визнав всіх трьох агентів винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та засудив до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Читайте: На Харківщині винесли вирок двом колаборантам: один залякував людей, інша фарбувала знаки у триколор

Автор: 

депутат (1890) вирок (1197) СБУ (13948) державна зрада (1824) коригування (184) Хмельницька область (1094)
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Топ коментарі
+24
Від якої партії була депутатка ?
Угадайте з одного разу ?
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28.11.2025 15:28 Відповісти
+21
Але є і один мінус - нікому носити передачки)
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28.11.2025 15:45 Відповісти
+19
дурна курка, сама сіла і дітей посадила!

а може так і треба?
бо з тих "діточок" в 38 років нічого путнього вже не буде.

15 років з пролонгацією !

.
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28.11.2025 15:46 Відповісти
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Від якої партії була депутатка ?
Угадайте з одного разу ?
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28.11.2025 15:28 Відповісти
Мабуть у перервах між своїми вилазками і у московському паханаті молилася. Цікаво з якої партії ця депутатка?
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28.11.2025 15:28 Відповісти
в них є один плюс - можуть не свідчити проти родичів , стаття конституції
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28.11.2025 15:38 Відповісти
Але є і один мінус - нікому носити передачки)
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28.11.2025 15:45 Відповісти
два пива цьому пану!
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28.11.2025 15:57 Відповісти
Дякую, за пиво)
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28.11.2025 16:17 Відповісти
корова з бидлом.
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28.11.2025 15:40 Відповісти
В них є право мовчати - мало дали
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28.11.2025 15:42 Відповісти
дурна курка, сама сіла і дітей посадила!

а може так і треба?
бо з тих "діточок" в 38 років нічого путнього вже не буде.

15 років з пролонгацією !

.
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28.11.2025 15:46 Відповісти
Після дистанційного вербування вона залучила до співпраці з РФ своїх дітей. Джерело: https://censor.net/ua/n3587558, ще б написали грудничкыв залучила, їм під та за 40, ще напишіть що не подсудні тому що діти.
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28.11.2025 16:06 Відповісти
А що, після повноліття вони перестали бути сином та дочкою тієї паскуди? От же ж гадська сімейка 🤬
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28.11.2025 17:40 Відповісти
Й Я ж про те що напишіть що 2 ********, як їх можна назвати дітьми коли вони бажали смерті чиїмсь батькам матерям та дітям?
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28.11.2025 21:05 Відповісти
Але ж її "мудрий_народ" обрав? Хіба ні?

Я пам'ятаю, як у Києві! ветерани АТО_ООС програвали вибори "куніцким" та всяким весільним фотографам. Як тепер себе почуває Київ?
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28.11.2025 16:14 Відповісти
Як себе почуває КиївКиїв "ржот". "Хужеж ністало"? Нє то што прі вашем Порошенкє "їли піввареника"!
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28.11.2025 17:02 Відповісти
и какое быдло выбрало такого депутата?))))
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28.11.2025 16:35 Відповісти
Таке ж саме.
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28.11.2025 17:03 Відповісти
Жаль що суд не вправі був віддати цих подонків на "поруки" родичам загиблих від ракетних ударів, тепер ще утримуй їх 15 років за наші податки. Можливо на часі вже встановити смертну кару за подібні злочини?
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28.11.2025 16:45 Відповісти
ледве знайшов: Дишкант Лариса Едуардівна. ВО "Батькивщина"
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28.11.2025 17:27 Відповісти
Дишкант, Дишкант...
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28.11.2025 17:37 Відповісти
А вийдуть з тюрачки то разом будуть бомжувати, старі і нікому не потрібні уйобки.
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28.11.2025 18:34 Відповісти
Їй не можна дозволити дожити до тридцяти дев'яти років; її треба поховати заживо.
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29.11.2025 08:19 Відповісти
 
 