Сутки на Харьковщине: враг наносил удары по Харькову и 5 населенным пунктам, есть погибшие. Утром атаковал Близнюковскую громаду. ФОТО
За прошедшие сутки войска РФ наносили удары по Харькову и населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов управляемыми авиабомбами и беспилотниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и Нацполиция Украины.
Россияне утром атаковали Близнюковскую громаду
Российские войска утром нанесли удары БПЛА по Близнюковской громаде в Харьковской области. В результате атаки повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка.
Три женщины - 67, 65 и 73 лет - получили острую стрессовую реакцию в результате обстрела. Медики оказали им необходимую помощь.
Синегубов подчеркнул, что российские атаки по гражданской инфраструктуре в регионе не прекращаются, и призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Обстрелы за сутки
За минувшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 5 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов два человека погибли, двое – пострадали.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 10 КАБ;
- 2 fpv-дрона;
- 19 БПЛА (тип устанавливается).
Оккупанты нанесли удар управляемой авиацией по Чугуевскому району. Погибли двое гражданских мужчин. Пострадали женщины 52 и 61 года. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, дом культуры и автомобили. Возникли пожары.
Зафиксировано попадание управляемой авиабомбы в городе Харьков. Повреждены окна в многоквартирных домах, автомобиль.
В результате обстрелов повреждены дома в Купянском районе.
