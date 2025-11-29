Сутки на Харьковщине: враг наносил удары по Харькову и 5 населенным пунктам, есть погибшие. Утром атаковал Близнюковскую громаду. ФОТО

За прошедшие сутки войска РФ наносили удары по Харькову и населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов управляемыми авиабомбами и беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и Нацполиция Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Россияне утром атаковали Близнюковскую громаду

Российские войска утром нанесли удары БПЛА по Близнюковской громаде в Харьковской области. В результате атаки повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка.

Три женщины - 67, 65 и 73 лет - получили острую стрессовую реакцию в результате обстрела. Медики оказали им необходимую помощь.

Синегубов подчеркнул, что российские атаки по гражданской инфраструктуре в регионе не прекращаются, и призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне сбросили КАБ на Харьков: один человек пострадал, повреждены дома

Обстрелы за сутки

За минувшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 5 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов два человека погибли, двое – пострадали.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

10 КАБ;

2 fpv-дрона;

19 БПЛА (тип устанавливается).

Оккупанты нанесли удар управляемой авиацией по Чугуевскому району. Погибли двое гражданских мужчин. Пострадали женщины 52 и 61 года. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, дом культуры и автомобили. Возникли пожары.

Зафиксировано попадание управляемой авиабомбы в городе Харьков. Повреждены окна в многоквартирных домах, автомобиль.

В результате обстрелов повреждены дома в Купянском районе.





Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Киевскую область: зафиксировано 33 локации с разрушениями. Погиб человек, 8 раненых. ФОТОрепортаж