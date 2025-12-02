Затримано агента ФСБ, який працював на ворога після того, як його матір затримали на підготовці теракту. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Харкові.

За матеріалами справи, ворожим поплічником виявився 19-річний місцевий мешканець, чию матір у січні 2025 року СБУ викрила на організації теракту, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

Як встановило розслідування, після затримання матері, яка на замовлення РФ намагалася підірвати ветерана ЗСУ за допомогою саморобної бомби, фігурант виїхав до родичів у Москву. Там він одразу потрапив у поле зору російських спецслужбістів. Спочатку ворог завербував його, а потім "повернув" до Харкова виконувати агентурні завдання.

Щоб залучити юнака до співпраці, рашисти пообіцяли йому подальшу "евакуацію" до РФ із врученням відомчої нагороди від ФСБ та сприянням у вступі до російського вишу.

Згодом він прибув до Харкова і розпочав відстежувати пункти базування Сил оборони, зокрема логістичних складів ЗСУ.

Щоб зібрати розвіддані, фігурант обходив місцевість, приховано фотографував потенційні "цілі" та позначав їхні координати на гугл-карті.

Далі агент узагальнював розвідувальні відомості, додавав до них власні коментарі та накопичував у смартфоні для "звіту" ФСБ.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.

Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон із геолокаціями українських об’єктів та анонімним чатом з куратором від ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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