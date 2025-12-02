Затримано агента ФСБ, який працював на ворога після того, як його матір затримали на підготовці теракту. ФОТОрепортаж
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Харкові.
За матеріалами справи, ворожим поплічником виявився 19-річний місцевий мешканець, чию матір у січні 2025 року СБУ викрила на організації теракту, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі розслідування
Як встановило розслідування, після затримання матері, яка на замовлення РФ намагалася підірвати ветерана ЗСУ за допомогою саморобної бомби, фігурант виїхав до родичів у Москву. Там він одразу потрапив у поле зору російських спецслужбістів. Спочатку ворог завербував його, а потім "повернув" до Харкова виконувати агентурні завдання.
Щоб залучити юнака до співпраці, рашисти пообіцяли йому подальшу "евакуацію" до РФ із врученням відомчої нагороди від ФСБ та сприянням у вступі до російського вишу.
Згодом він прибув до Харкова і розпочав відстежувати пункти базування Сил оборони, зокрема логістичних складів ЗСУ.
Щоб зібрати розвіддані, фігурант обходив місцевість, приховано фотографував потенційні "цілі" та позначав їхні координати на гугл-карті.
Далі агент узагальнював розвідувальні відомості, додавав до них власні коментарі та накопичував у смартфоні для "звіту" ФСБ.
Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.
Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон із геолокаціями українських об’єктів та анонімним чатом з куратором від ФСБ.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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