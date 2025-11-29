Доба на Харківщині: ворог бив по Харкову та 5 населених пунктах, є загиблі. Зранку атакував Близнюківську громаду. ФОТО

Минулої доби війська РФ били по Харкову та населеним пунктам Чугуївського та Куп’янського районів керованими авіабомбами та безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у Нацполіції України.

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Росіяни вранці атакували Близнюківську громаду

Російські війська вранці завдали ударів БпЛА по Близнюківській громаді на Харківщині. Унаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок та господарчу споруду.

Три жінки - 67, 65 та 73 років - отримали гостру стресову реакцію внаслідок обстрілу. Медики надали їм необхідну допомогу.

Синєгубов наголосив, що російські атаки по цивільній інфраструктурі в регіоні не припиняються, і закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Обстріли за добу

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 5 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, двоє – постраждали.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

10 КАБ;

2 fpv-дрони;

19 БпЛА (тип встановлюється).

Окупанти вдарили керованою авіацією по Чугуївському району. Загинули двоє цивільних чоловіків. Постраждали жінки 52 та 61 років. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, будинок культури та автомобілі. Зайнялись пожежі.

Зафіксовано влучання керованої авіабомби у місті Харків. Пошкоджені вікна у багатоквартирних будинків, автомобіль.

Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки у Куп’янському районі.





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