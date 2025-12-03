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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Беспилотники атаковали нефтебазу в Тамбовской области России: бушует пожар. ФОТО

В ночь на среду, 3 декабря, украинские беспилотники атаковали Тамбовскую область России.

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор российского региона Евгений Первышов, информирует Цензор.НЕТ.

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Вспыхнул пожар на нефтебазе

По его словам, в результате атаки загорелась нефтебаза.

"На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения и представители правоохранительных органов. Привлечены все необходимые силы и средства", - утверждает он.

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В соцсетях публикуют фото пораженной нефтебазы.

Горящая нефтебаза под Тамбовом

Более подробная информация об атаке на данный момент неизвестна.

Что предшествовало?

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Тамбов (12) нефтепродукты (188) Удары по РФ (1028)
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Хай горить вся росія це варварське терористичне утворення, світове зло.
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03.12.2025 06:41 Ответить
Украине для разрушения раши надо в перввую очередь работать с мусульманскими республиками Кавказа результат будет быстрее и лучше чем надеятся на пиндосов и импотентную Европу
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03.12.2025 07:07 Ответить
Горді народи Кавказу горді лише коли бідні. Як тільки з'являється трохи грошей у кишенях, становляться такими саме покидьками, як і інші росіяни.
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03.12.2025 07:27 Ответить
Ті "мусульманські_народи_кавказА" колись допомагали кацапам знищувати Сакартвело.
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03.12.2025 08:21 Ответить
дрончик хоче в тамбов .......
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03.12.2025 07:27 Ответить
Горді народу Кавказу такіж самі убивці як і путін. Честь і гордість може там і була в 18 ст. Зараз це дешеві найманці імперії.
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03.12.2025 08:04 Ответить
 
 