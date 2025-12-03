Беспилотники атаковали нефтебазу в Тамбовской области России: бушует пожар. ФОТО

В ночь на среду, 3 декабря, украинские беспилотники атаковали Тамбовскую область России.

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор российского региона Евгений Первышов, информирует Цензор.НЕТ.

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Вспыхнул пожар на нефтебазе

По его словам, в результате атаки загорелась нефтебаза.

"На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения и представители правоохранительных органов. Привлечены все необходимые силы и средства", - утверждает он.

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В соцсетях публикуют фото пораженной нефтебазы.

Более подробная информация об атаке на данный момент неизвестна.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что здание ФСБ сгорело в результате ночной атаки БПЛА в Чечне.

В Гудермесе (Чечня) в ночь на 2 декабря была атакована одна из баз российского подразделения "Ахмат".

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