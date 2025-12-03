Дроны атаковали Воронежскую область РФ: повреждены резервуары с топливом
В ночь на среду, 3 декабря, украинские беспилотники атаковали Воронежскую область России.
Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор российского региона Александр Гусев, информирует Цензор.НЕТ.
Повреждены резервуары
По его словам, область атаковали 4 беспилотника.
Также российский чиновник утверждает, что обошлось без пострадавших.
"В одном из районов в результате падения сбитого БПЛА незначительно повреждены несколько резервуаров с горючей жидкостью", - добавил он.
Более подробная информация на данный момент неизвестна.
Напомним, беспилотники также атаковали нефтебазу в Тамбовской области России: бушует пожар.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что здание ФСБ сгорело в результате ночной атаки БПЛА в Чечне.
- В Гудермесе (Чечня) в ночь на 2 декабря была атакована одна из баз российского подразделения "Ахмат".
