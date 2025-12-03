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Уражено нафтобазу у Тамбовській області РФ та інші важливі об’єкти противника, - Генштаб

ЗСУ уразили нафтобазу у Тамбовській області РФ 3 грудня

У ніч на 3 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Дмітрієвська" у Тамбовській області рф. Об’єкт задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

Про це повідомив Генштаб, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки ураження

  • Зафіксовано ураження цілі, з подальшою пожежею на об’єкті – попередньо – горить декілька резервуарів для нафтопродуктів. Результати влучань уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували Воронезьку область РФ: пошкоджено резервуари з пальним

Удари в акваторії Чорного моря

Окрім того, уражено пост технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП-4 в акваторії Чорного моря. За попередньою інформацією, знищено розрахунок БпЛА окупантів та уражено РЛС надводної обстановки на самопідйомній плавучій буровій установці "Сиваш". Інші результати уточнюються.

Знищення "Оріон" в Криму

Також встановлено знищення трьох розвідувально-ударних БпЛА типу "Оріон" під час ураження 27 листопада 2025 року аеродрому Саки (Новофедорівка, тимчасово окупована територія українського Криму). Вартість одного такого російського безпілотника оцінюється у приблизно 5 млн доларів США. Літальний апарат має розмах крила 16,3 метра та може перебувати у повітрі до 24 годин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпілотники атакували нафтобазу у Тамбовській області Росії: вирує пожежа. ФОТО

  • Разом з тим підтверджено ураження 2 грудня 2025 року нафтобази "Лівни" в Орловській області РФ, з подальшим горінням двох резервуарів РВ-5000 внаслідок влучання ударних БпЛА.

Автор: 

Генштаб ЗС (8498) Крим (14119) Тамбов (11) нафтопродукти (706) Удари по РФ (1036)
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Місцеві вовки виють?
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03.12.2025 16:30 Відповісти
Є мережа магістальних трубопроводів.
Є місця видобутку вуглеводнів.
Нам кацапи видобуток рознесли.
То може варто також спробувати (з початку, а не з кінця)?
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03.12.2025 16:34 Відповісти
«Фламінго» КабМіндічі уже запустили, але зеленський і про це не ЗНАВ!!
Слабий він геть… хоть би до виборів, геть память не втратив ….
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03.12.2025 16:41 Відповісти
Оці влучання на рашістії по нафто базам, переробкам... яким чином це хоч на кілометр зупинило наступ рашистів в Україні. Може всеж таки бити по рухомих складах та базах зберігання близьких до лінії фронту, як робили рашисти у курської області і тим самим зруйнували всю логистику поставок всього і ЗСУ, кинули всю техніку, до речі вартісну західу та пішки виходили з рашки.
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03.12.2025 16:41 Відповісти
Критично на кацапів це не впливає, а кацапську енергетику чомусь майже не чіпають.
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03.12.2025 16:42 Відповісти
дагаварняк канечна же
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03.12.2025 19:05 Відповісти
 
 