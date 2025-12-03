Уражено нафтобазу у Тамбовській області РФ та інші важливі об’єкти противника, - Генштаб
У ніч на 3 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Дмітрієвська" у Тамбовській області рф. Об’єкт задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.
Про це повідомив Генштаб, передає Цензор.НЕТ.
Наслідки ураження
- Зафіксовано ураження цілі, з подальшою пожежею на об’єкті – попередньо – горить декілька резервуарів для нафтопродуктів. Результати влучань уточнюються.
Удари в акваторії Чорного моря
Окрім того, уражено пост технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП-4 в акваторії Чорного моря. За попередньою інформацією, знищено розрахунок БпЛА окупантів та уражено РЛС надводної обстановки на самопідйомній плавучій буровій установці "Сиваш". Інші результати уточнюються.
Знищення "Оріон" в Криму
Також встановлено знищення трьох розвідувально-ударних БпЛА типу "Оріон" під час ураження 27 листопада 2025 року аеродрому Саки (Новофедорівка, тимчасово окупована територія українського Криму). Вартість одного такого російського безпілотника оцінюється у приблизно 5 млн доларів США. Літальний апарат має розмах крила 16,3 метра та може перебувати у повітрі до 24 годин.
- Разом з тим підтверджено ураження 2 грудня 2025 року нафтобази "Лівни" в Орловській області РФ, з подальшим горінням двох резервуарів РВ-5000 внаслідок влучання ударних БпЛА.
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Є місця видобутку вуглеводнів.
Нам кацапи видобуток рознесли.
То може варто також спробувати (з початку, а не з кінця)?
Слабий він геть… хоть би до виборів, геть память не втратив ….