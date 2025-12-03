Поражена нефтебаза в Тамбовской области РФ и другие важные объекты противника, - Генштаб

В ночь на 3 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Дмитриевская" в Тамбовской области РФ. Объект задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

Об этом сообщил Генштаб, передаетЦензор.НЕТ.

Последствия поражения

Зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на объекте – предварительно – горит несколько резервуаров для нефтепродуктов. Результаты попаданий уточняются.

Удары в акватории Черного моря

Кроме того, поражен пост технического наблюдения на морской стационарной платформе МСП-4 в акватории Черного моря. По предварительной информации, уничтожен расчет БПЛА оккупантов и поражена РЛС надводной обстановки на самоподъемной плавучей буровой установке "Сиваш". Другие результаты уточняются.

Уничтожение "Орион" в Крыму

Также установлено уничтожение трех разведывательно-ударных БПЛА типа "Орион" во время поражения 27 ноября 2025 года аэродрома Саки (Новофедоровка, временно оккупированная территория украинского Крыма). Стоимость одного такого российского беспилотника оценивается примерно в 5 млн долларов США. Летательный аппарат имеет размах крыла 16,3 метра и может находиться в воздухе до 24 часов.

