Поражена нефтебаза в Тамбовской области РФ и другие важные объекты противника, - Генштаб

ВСУ поразили нефтебазу в Тамбовской области РФ 3 декабря

В ночь на 3 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Дмитриевская" в Тамбовской области РФ. Объект задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

Об этом сообщил Генштаб, передаетЦензор.НЕТ.

Последствия поражения

  • Зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на объекте – предварительно – горит несколько резервуаров для нефтепродуктов. Результаты попаданий уточняются.

Удары в акватории Черного моря

Кроме того, поражен пост технического наблюдения на морской стационарной платформе МСП-4 в акватории Черного моря. По предварительной информации, уничтожен расчет БПЛА оккупантов и поражена РЛС надводной обстановки на самоподъемной плавучей буровой установке "Сиваш". Другие результаты уточняются.

Уничтожение "Орион" в Крыму

Также установлено уничтожение трех разведывательно-ударных БПЛА типа "Орион" во время поражения 27 ноября 2025 года аэродрома Саки (Новофедоровка, временно оккупированная территория украинского Крыма). Стоимость одного такого российского беспилотника оценивается примерно в 5 млн долларов США. Летательный аппарат имеет размах крыла 16,3 метра и может находиться в воздухе до 24 часов.

  • Вместе с тем подтверждено поражение 2 декабря 2025 года нефтебазы "Ливны" в Орловской области РФ, с последующим горением двух резервуаров РВ-5000 в результате попадания ударных БПЛА.

Автор: 

Генштаб ВС (7315) Крым (26534) Тамбов (6) нефтепродукты (167) Удары по РФ (685)
Місцеві вовки виють?
показать весь комментарий
03.12.2025 16:30 Ответить
Є мережа магістальних трубопроводів.
Є місця видобутку вуглеводнів.
Нам кацапи видобуток рознесли.
То може варто також спробувати (з початку, а не з кінця)?
показать весь комментарий
03.12.2025 16:34 Ответить
«Фламінго» КабМіндічі уже запустили, але зеленський і про це не ЗНАВ!!
Слабий він геть… хоть би до виборів, геть память не втратив ….
показать весь комментарий
03.12.2025 16:41 Ответить
Оці влучання на рашістії по нафто базам, переробкам... яким чином це хоч на кілометр зупинило наступ рашистів в Україні. Може всеж таки бити по рухомих складах та базах зберігання близьких до лінії фронту, як робили рашисти у курської області і тим самим зруйнували всю логистику поставок всього і ЗСУ, кинули всю техніку, до речі вартісну західу та пішки виходили з рашки.
показать весь комментарий
03.12.2025 16:41 Ответить
Критично на кацапів це не впливає, а кацапську енергетику чомусь майже не чіпають.
показать весь комментарий
03.12.2025 16:42 Ответить
 
 