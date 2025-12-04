Беспилотники атаковали Ставропольский край: горит химическое предприятие

В ночь на четверг, 4 декабря, в Ставропольском крае прогремела серия громких взрывов. Местные жители сообщают об атаке беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По словам местных жителей, прогремело не менее 6 взрывов.

По предварительной информации, в Невинномыске под ударом, предварительно, оказалось крупное химическое предприятие "Невинномысский Азот". На месте, как демонстрируют кадры в соцсетях, начался пожар.

Губернатор Владимиров подтвердил атаку беспилотников на Невинномысск. По его словам, "пострадавших и разрушений" в результате удара нет.

"Противник снова пытается с помощью БПЛА атаковать объекты в Невинномыске. Продолжается отражение атак силами ПВО. По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают в местах падения обломков", — написал он в Telegram.

Что известно о предприятии?

Предприятие "Невинномисский Азот" расположено в городе Невинномыск Ставропольского края. Год основания — 1962.

Крупнейшее на юге России предприятие химической промышленности, выпускает широкий ассортимент минеральных удобрений и продуктов органического синтеза.

На предприятии работают единственные в России установки по производству метилацетата и уксусной кислоты высокой чистоты, первое в стране производство меламина, а в 2024 году на "Азоте" создано новое производство нитрата калия.

Основные виды выпускаемой продукции: аммиак, карбамид, меламин, аммиачная селитра, жидкие азотные удобрения КАС-32, сложные минеральные удобрения, уксусная кислота и винилацетат.

"Невинноградский Азот" уже подвергался атакам украинских беспилотников: в июле и июне. После этих ударов работу завода временно приостанавливали.