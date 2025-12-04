РУС
Беспилотники атаковали Ставропольский край: горит химическое предприятие

В ночь на четверг, 4 декабря, в Ставропольском крае прогремела серия громких взрывов. Местные жители сообщают об атаке беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По словам местных жителей, прогремело не менее 6 взрывов. 

По предварительной информации, в Невинномыске под ударом, предварительно, оказалось крупное химическое предприятие "Невинномысский Азот". На месте, как демонстрируют кадры в соцсетях, начался пожар.

Губернатор Владимиров подтвердил атаку беспилотников на Невинномысск. По его словам, "пострадавших и разрушений" в результате удара нет.

"Противник снова пытается с помощью БПЛА атаковать объекты в Невинномыске. Продолжается отражение атак силами ПВО. По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают в местах падения обломков", — написал он в Telegram.

Что известно о предприятии?

Предприятие "Невинномисский Азот" расположено в городе Невинномыск Ставропольского края. Год основания — 1962.

Крупнейшее на юге России предприятие химической промышленности, выпускает широкий ассортимент минеральных удобрений и продуктов органического синтеза.

На предприятии работают единственные в России установки по производству метилацетата и уксусной кислоты высокой чистоты, первое в стране производство меламина, а в 2024 году на "Азоте" создано новое производство нитрата калия.

Основные виды выпускаемой продукции: аммиак, карбамид, меламин, аммиачная селитра, жидкие азотные удобрения КАС-32, сложные минеральные удобрения, уксусная кислота и винилацетат.

"Невинноградский Азот" уже подвергался атакам украинских беспилотников: в июле и июне. После этих ударов работу завода временно приостанавливали.

Прекрасно... Трохи обрізали випуск напівфабрикату для випуску порохів та вибухівки...
04.12.2025 06:51 Ответить
І міндобрив, які вони поставляли до США, Індії, Китаю..
04.12.2025 08:04 Ответить
Можливо... Я не знаю, чи працює це підприємство на експорт, але азотну кислоту, на порохові заводи, поставлять повинно... (Експортні поставки аміаку, аміакопроводом, на Одесу, перекриті вже давно...)
04.12.2025 08:13 Ответить
Так й Стирол ще у 2014 попилякали, тоді й поставки припинились. мокши ж вимагали поновити роботу аміакопроводу до порту Південний (Южний). Бо вони капець скільки бабла втрачали. Я ще тут пропонувала дати завдання циганам - розпиляють за добу ті всі труби)) й предмет спору зникне..
04.12.2025 08:48 Ответить
Чи є азотні підприємства у москві?
04.12.2025 07:01 Ответить
Гугл в помощь
04.12.2025 07:05 Ответить
Є.
"Компонент-Реактив" (азотна кислота, аміак), філіал "Азот Охк Уралхім" (аміачна селітра, азотна кислота, аміак, карбамід), "Метахім" (аміак).
04.12.2025 08:10 Ответить
Підгорає у московитів на підприємствах, похолодало!
Смерть ************ окупантам та їх родичам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
