Дрони атакували Темрюкський морський порт у Краснодарському краю. ВIДЕО

Вночі 5 грудня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Під ударом опинився порт у місті Темрюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив оперативний штаб краю.

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"Через атаку... пошкоджено елементи портової інфраструктури в Темрюку. Сталося загоряння. За даними ГУ МНС Росії по Краснодарському краю, для гасіння пожежі залучено 32 фахівці та 8 одиниць техніки. На місці працюють спеціальні та екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає, персонал евакуйовано", - йдеться у повідомленні.

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Чому дрони атакували цей порт?

Порт Темрюк - є основним портом, який приймав тіньовий флот та переоформлював вантажі викраденого вугілля та зерна з портів Маріуполь та Бердянськ.

Влітку цього року російські ЗМІ повідомляли, що в Темрюкському порту був відкритий термінал для експорту нафти. Видання "Новая Кубань" писало, що звідти "потоки палива відправляються безпосередньо в країни Чорномор'я і Середземномор'я".

Завдяки залізничному і морському сполученню порт пов’язує внутрішні регіони Росії (регіони видобутку, металургії, енергетики) з морськими шляхами та експортом до Чорного/Середземного моря.

З огляду на нинішню війну та санкції, порти як Темрюк мають стратегічне значення для доступу до водних шляхів — але також стають мішенями атак, як видно з останніх подій.

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