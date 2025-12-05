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Новини Атака дронів на регіони РФ Дрони атакували Краснодарський край
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Дрони атакували Темрюкський морський порт у Краснодарському краю. ВIДЕО

Дрони вразили порт Темрюк у РФ: пошкоджено інфраструктуру, сталася пожежа

Вночі 5 грудня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Під ударом опинився порт у місті Темрюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив оперативний штаб краю.

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"Через атаку... пошкоджено елементи портової інфраструктури в Темрюку. Сталося загоряння. За даними ГУ МНС Росії по Краснодарському краю, для гасіння пожежі залучено 32 фахівці та 8 одиниць техніки. На місці працюють спеціальні та екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає, персонал евакуйовано", - йдеться у повідомленні.

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Чому дрони атакували цей порт?

Порт Темрюк - є основним портом, який приймав тіньовий флот та переоформлював вантажі викраденого вугілля та зерна з портів Маріуполь та Бердянськ.

Влітку цього року російські ЗМІ повідомляли, що в Темрюкському порту був відкритий термінал для експорту нафти. Видання "Новая Кубань" писало, що звідти "потоки палива відправляються безпосередньо в країни Чорномор'я і Середземномор'я".

  • Завдяки залізничному і морському сполученню порт пов’язує внутрішні регіони Росії (регіони видобутку, металургії, енергетики) з морськими шляхами та експортом до Чорного/Середземного моря.

  • З огляду на нинішню війну та санкції, порти як Темрюк мають стратегічне значення для доступу до водних шляхів — але також стають мішенями атак, як видно з останніх подій.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5992) порт (2177) Удари по РФ (1041) Краснодарський край РФ (80)
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05.12.2025 06:32 Відповісти
Ті санкції, що важко відмінити
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05.12.2025 08:05 Відповісти
Якщо знищуть порти на півдні та на півночі росія може перетворитись на такий собі організм, у якого рот є, а заднього проходу немає. Все буде залишатись всередині.
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05.12.2025 08:19 Відповісти
Мосарвія була на болотах і лісах без виходу до моря північні моря дорго і довго то вона такою і буде
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05.12.2025 08:35 Відповісти
👏👍
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05.12.2025 10:17 Відповісти
А щож то так гарно горить? Та ще й торохтіння "вторинних " вибухів? Невже в склад *********** попали?
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05.12.2025 08:47 Відповісти
 
 