Уражено Рязанський НПЗ та завод із виготовлення корпусів для снарядів в Алчевську, - Генштаб

У ніч на 6 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу у Рязанській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Уражено установку

Як зазначається, зафіксовано влучання в ціль та ураження установки низькотемпературної ізомеризації.

Ступінь збитків уточнюється.

Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17.1 млн тонн нафти на рік, входить до низки найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Продукує бензини А-92/95/98/100, реактивне пальне, дизель тощо. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

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Удар по Алчевському МК

Окрім того, як інформує Генштаб, з метою зниження наступальних спроможностей противника, було здійснено вогневе ураження Алчевського металургійного комбінату, що на тимчасово окупованій території Луганської області - підприємства з виготовлення комплектуючих (корпусів) для снарядів на замовлення міністерства оборони рф.

Зафіксовано влучання та пожежу на об’єкті. Результати і ступінь збитків уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських агресорів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити рф припинити збройну агресію проти України", - йдеться у повідомленні.

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