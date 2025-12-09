В РФ заявили о более чем 120 якобы сбитых украинских дронах за ночь: в Чебоксарах, вероятно, атакован завод "Энергозапчасть". ВИДЕО
По данным Минобороны РФ, этой ночью российская ПВО якобы сбила более 120 украинских беспилотников в разных регионах, включая Крым, Белгородскую, Рязанскую и другие области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны РФ и российские телеграм-каналы.
По данным российского оборонного ведомства, больше всего дронов якобы сбили над Белгородской областью – 49.
Также, говорят в Минобороны РФ, еще 22 беспилотника якобы обезвредили над оккупированным Крымом.
Кроме того, Минобороны России отчиталось о сбитых БПЛА над Рязанской областью – 10, Воронежской – 9, над акваторией Каспийского моря – 8, по 5 – над Ростовской областью и Калмыкией, над Нижегородской областью – 4, над Липецкой – 3, по 2 – над Курской областью и Краснодарским краем, по 1 – над Брянской и Тульской областями РФ.
Атака на Чебоксары
Утром 9 декабря в Чебоксарах (Чувашская республика) работала ПВО. Беспилотники, вероятно, атаковали завод АО "Энергозапчасть".
По информации главы региона Олега Николаева, обломки БПЛА упали на жилой многоэтажный дом. В городе перекрыто движение на нескольких улицах.
Аэропорт Чебоксар временно ограничил прием и отправку рейсов.
Что известно о заводе "Энергозапчасть"
Акционерное общество "Чебоксарский опытно-экспериментальный завод "Энергозапчасть" — производитель электротехнического оборудования и запасных частей, ориентированный преимущественно на энергетическую сферу.
Основные направления деятельности:
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Запчасти для высоковольтного оборудования;
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Трансформаторное оборудование;
- Изделия для гидрогенераторов.
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