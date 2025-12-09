У РФ заявили про понад 120 нібито збитих українських дронів за ніч: у Чебоксарах, імовірно, атаковано завод "Енергозапчастина". ВIДЕО

За даними Міноборони РФ, цієї ночі російська ППО нібито збила понад 120 українських безпілотників у різних регіонах, включно з Кримом, Бєлгородською, Рязанською та іншими областями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міноборони РФ та російські телеграм-канали.

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За даними російського оборонного відомства, найбільше дронів нібито збили над Бєлгородською областю – 49.

Також, кажуть у МО РФ, ще 22 безпілотники начебто знешкодили над окупованим Кримом.

Крім того, Міноборони Росії відчиталося про збиті БпЛА над Рязанською областю – 10, Воронезькою – 9, над акваторією Каспійського моря – 8, по 5 – над Ростовською областю і Калмикією, над Нижньогородською областю – 4, над Липецькою – 3, по 2 – над Курською областю і Краснодарським краєм, по 1 – над Брянською і Тульською областями РФ.

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Атака на Чебоксари

Зранку 9 грудня у Чебоксарах (Чуваська республіка) працювала ППО. Безпілотники, ймовірно атакували завод АО "Енергозапчастина".

За інформацією глави регіону Олега Ніколаєва, уламки БпЛА впали на житлову багатоповерхівку. У місті перекрито рух на кількох вулицях.

Аеропорт Чебоксар тимчасово обмежив прийом і відправлення рейсів.

Що відомо про завод "Енергозапчастина"

Акціонерне товариство "Чебоксарський дослідно-експериментальний завод "Енергозапчастина" - є виробником електротехнічного обладнання та запасних частин, орієнтованим переважно на енергетичну сферу.

Основні напрямки діяльності:

Запчастини для високовольтного обладнання;

Трансформаторне обладнання;

Вироби для гідрогенераторів.

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