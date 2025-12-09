У РФ заявили про понад 120 нібито збитих українських дронів за ніч: у Чебоксарах, імовірно, атаковано завод "Енергозапчастина". ВIДЕО
За даними Міноборони РФ, цієї ночі російська ППО нібито збила понад 120 українських безпілотників у різних регіонах, включно з Кримом, Бєлгородською, Рязанською та іншими областями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міноборони РФ та російські телеграм-канали.
За даними російського оборонного відомства, найбільше дронів нібито збили над Бєлгородською областю – 49.
Також, кажуть у МО РФ, ще 22 безпілотники начебто знешкодили над окупованим Кримом.
Крім того, Міноборони Росії відчиталося про збиті БпЛА над Рязанською областю – 10, Воронезькою – 9, над акваторією Каспійського моря – 8, по 5 – над Ростовською областю і Калмикією, над Нижньогородською областю – 4, над Липецькою – 3, по 2 – над Курською областю і Краснодарським краєм, по 1 – над Брянською і Тульською областями РФ.
Атака на Чебоксари
Зранку 9 грудня у Чебоксарах (Чуваська республіка) працювала ППО. Безпілотники, ймовірно атакували завод АО "Енергозапчастина".
За інформацією глави регіону Олега Ніколаєва, уламки БпЛА впали на житлову багатоповерхівку. У місті перекрито рух на кількох вулицях.
Аеропорт Чебоксар тимчасово обмежив прийом і відправлення рейсів.
Що відомо про завод "Енергозапчастина"
Акціонерне товариство "Чебоксарський дослідно-експериментальний завод "Енергозапчастина" - є виробником електротехнічного обладнання та запасних частин, орієнтованим переважно на енергетичну сферу.
Основні напрямки діяльності:
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Запчастини для високовольтного обладнання;
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Трансформаторне обладнання;
- Вироби для гідрогенераторів.
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