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Мадяр показав кадри ураження Рязанського НПЗ і Алчевського меткомбінату. ВIДЕО

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді опублікував кадри ураження Силами оборони Рязанського НПЗ у Росії та Алчевського металургійного комбінату на ТОТ Луганщини.

Відповідне відео Мадяр опублікував у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Ураження Рязанського НПЗ

"Рязанський НПЗ (м. Рязань, рф)- ту наливайку вкотре прикурили Птахи 1 окремого Центру СБС, 9-го батальйону "Кайрос" 414 окремої бригади Птахи Мадяра та колег з ГУР", - розповів Мадяр.

Ураження Алчевського меткомбінату

"Алчевський металургійний комбінат, ТОТ — та короста виготовлює корпуси снарядів для окупаційної армії. Подзьобали Птахи 1 ОЦ СБС (трансформований 14 полк)", - написав командувач Сил безпілотних систем.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, що напередодні Генштаб ЗСУ повідомив, що у ніч на 6 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу у Рязанській області РФ.

Читайте також: Вночі уражено Рязанський НПЗ. Під ударом також зосередження окупантів на Донеччині, - Генштаб

Автор: 

НПЗ (1044) атака (1665) Бровді Роберт Мадяр (137)
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Топ коментарі
+19
на Рязанському НПЗ внаслідок удару була виведена з ладу установка низькотемпературної ізомеризації "Изомалк-2-ЛИН-800", яка відповідає за перетворення прямих бензинових фракцій (пентан-гексан) у високооктановий компонент бензину. Це критично важлива ланка в технологічному циклі отримання саме високооктанових бензинів А95\А98\А100.
Тепер як на масковських заправках закінчаться запаси цих бензинів, то масква отимуватиме їх тільки залізницею цистернами з інших НПЗ. Китайський по вузькому "горлу" Транссіба не навозишся.
За цей місяць це третє ураження НПЗ.
З НПЗ все йде по плану. Але ж чекаємо на ураження російської електрогенерації та розподільчої енергетичної інфраструктури.
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06.12.2025 21:55 Відповісти
+16
Гарна робота-всім виконавцям черговий респект...
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06.12.2025 21:36 Відповісти
+10
Добрі птахи "Мадьяра" яки несуть мир до цього буремного світу.
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06.12.2025 22:01 Відповісти

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