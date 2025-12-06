Мадяр показав кадри ураження Рязанського НПЗ і Алчевського меткомбінату. ВIДЕО
Командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді опублікував кадри ураження Силами оборони Рязанського НПЗ у Росії та Алчевського металургійного комбінату на ТОТ Луганщини.
Відповідне відео Мадяр опублікував у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Ураження Рязанського НПЗ
"Рязанський НПЗ (м. Рязань, рф)- ту наливайку вкотре прикурили Птахи 1 окремого Центру СБС, 9-го батальйону "Кайрос" 414 окремої бригади Птахи Мадяра та колег з ГУР", - розповів Мадяр.
Ураження Алчевського меткомбінату
"Алчевський металургійний комбінат, ТОТ — та короста виготовлює корпуси снарядів для окупаційної армії. Подзьобали Птахи 1 ОЦ СБС (трансформований 14 полк)", - написав командувач Сил безпілотних систем.
Що передувало?
- Нагадаємо, що напередодні Генштаб ЗСУ повідомив, що у ніч на 6 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу у Рязанській області РФ.
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Тепер як на масковських заправках закінчаться запаси цих бензинів, то масква отимуватиме їх тільки залізницею цистернами з інших НПЗ. Китайський по вузькому "горлу" Транссіба не навозишся.
За цей місяць це третє ураження НПЗ.
З НПЗ все йде по плану. Але ж чекаємо на ураження російської електрогенерації та розподільчої енергетичної інфраструктури.