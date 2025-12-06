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Мадяр показал кадры поражения Рязанского НПЗ и Алчевского меткомбината. ВИДЕО

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди опубликовал кадры поражения Силами обороны Рязанского НПЗ в России и Алчевского металлургического комбината на ВОТ Луганщины.

Соответствующее видео Мадяр опубликовал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Поражение Рязанского НПЗ

"Рязанский НПЗ (г. Рязань, РФ) - эту заправку в очередной раз подожгли "Птахи 1" отдельного Центра СБС, 9-го батальона "Кайрос" 414 отдельной бригады "Птахи Мадяра" и коллеги из ГУР", - рассказал Мадяр.

Поражение Алчевского меткомбината

"Алчевский металлургический комбинат, ВОТ - эта короста изготавливает корпуса снарядов для оккупационной армии. Подъели "Птахи 1" ОЦ СБС (трансформированный 14-й полк)", - написал командующий Силами беспилотных систем.

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Что предшествовало?

  • Напомним, что накануне Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на 6 декабря 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области РФ.

Читайте также: Ночью поражен Рязанский НПЗ. Под ударом также - сосредоточение оккупантов в Донецкой области, - Генштаб

Автор: 

НПЗ (536) атака (1602) Бровди Роберт Мадяр (137)
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Топ комментарии
+19
на Рязанському НПЗ внаслідок удару була виведена з ладу установка низькотемпературної ізомеризації "Изомалк-2-ЛИН-800", яка відповідає за перетворення прямих бензинових фракцій (пентан-гексан) у високооктановий компонент бензину. Це критично важлива ланка в технологічному циклі отримання саме високооктанових бензинів А95\А98\А100.
Тепер як на масковських заправках закінчаться запаси цих бензинів, то масква отимуватиме їх тільки залізницею цистернами з інших НПЗ. Китайський по вузькому "горлу" Транссіба не навозишся.
За цей місяць це третє ураження НПЗ.
З НПЗ все йде по плану. Але ж чекаємо на ураження російської електрогенерації та розподільчої енергетичної інфраструктури.
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06.12.2025 21:55 Ответить
+16
Гарна робота-всім виконавцям черговий респект...
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06.12.2025 21:36 Ответить
+10
Добрі птахи "Мадьяра" яки несуть мир до цього буремного світу.
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06.12.2025 22:01 Ответить

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