Мадяр показал кадры поражения Рязанского НПЗ и Алчевского меткомбината. ВИДЕО
Командующий Силами беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди опубликовал кадры поражения Силами обороны Рязанского НПЗ в России и Алчевского металлургического комбината на ВОТ Луганщины.
Соответствующее видео Мадяр опубликовал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Поражение Рязанского НПЗ
"Рязанский НПЗ (г. Рязань, РФ) - эту заправку в очередной раз подожгли "Птахи 1" отдельного Центра СБС, 9-го батальона "Кайрос" 414 отдельной бригады "Птахи Мадяра" и коллеги из ГУР", - рассказал Мадяр.
Поражение Алчевского меткомбината
"Алчевский металлургический комбинат, ВОТ - эта короста изготавливает корпуса снарядов для оккупационной армии. Подъели "Птахи 1" ОЦ СБС (трансформированный 14-й полк)", - написал командующий Силами беспилотных систем.
Что предшествовало?
- Напомним, что накануне Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на 6 декабря 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области РФ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тепер як на масковських заправках закінчаться запаси цих бензинів, то масква отимуватиме їх тільки залізницею цистернами з інших НПЗ. Китайський по вузькому "горлу" Транссіба не навозишся.
За цей місяць це третє ураження НПЗ.
З НПЗ все йде по плану. Але ж чекаємо на ураження російської електрогенерації та розподільчої енергетичної інфраструктури.