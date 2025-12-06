Командующий Силами беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди опубликовал кадры поражения Силами обороны Рязанского НПЗ в России и Алчевского металлургического комбината на ВОТ Луганщины.

Соответствующее видео Мадяр опубликовал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Поражение Рязанского НПЗ

"Рязанский НПЗ (г. Рязань, РФ) - эту заправку в очередной раз подожгли "Птахи 1" отдельного Центра СБС, 9-го батальона "Кайрос" 414 отдельной бригады "Птахи Мадяра" и коллеги из ГУР", - рассказал Мадяр.

Поражение Алчевского меткомбината

"Алчевский металлургический комбинат, ВОТ - эта короста изготавливает корпуса снарядов для оккупационной армии. Подъели "Птахи 1" ОЦ СБС (трансформированный 14-й полк)", - написал командующий Силами беспилотных систем.

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Что предшествовало?

Напомним, что накануне Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на 6 декабря 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области РФ.

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