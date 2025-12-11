Дроны попали по Дорогобужской ТЭЦ в Смоленской области РФ
В ночь на 11 декабря украинские беспилотники атаковали Смоленскую область. Под ударом, вероятно, оказались два предприятия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
По словам местных жителей, беспилотники атаковали Дорогобужскую ТЭЦ и завод по производству минеральных удобрений и азотных соединений - ПАО "Дорогобуж".
Дорогобужская ТЭЦ
Дорогобужская ТЭЦ — старейшая ТЭЦ области. Расположена в поселке Верхнеднепровский, Дорогобужского района Смоленской области.
Мощности:
- электрическая мощность: по данным различных агрегатов - около 90 МВт.
- тепловая мощность (для отопления / горячей воды) - около 392,2 Гкал/ч.
Является ключевым источником теплоснабжения для населенных пунктов Дорогобужского района. В отопительный период от стабильной работы станции напрямую зависит обеспечение жилого фонда теплом и горячей водой.
Электроэнергия, производимая ТЭЦ, поступает как для местных потребителей, так и в общую энергосеть, что делает станцию важным элементом региональной энергосистемы Смоленской области.
ПАО "Дорогобуж"
ПАО "Дорогобуж" - крупное публичное акционерное общество, входящее в состав холдинга "Акрон" и являющееся одним из ведущих производителей минеральных удобрений и химической продукции в России, расположенное в Смоленской области, производящее азотные и сложные удобрения, аммиак, аммиачную селитру и другие химикаты, с богатой историей и значительным вкладом в химическую промышленность.
Является крупным городообразующим предприятием для Дорогобужского района Смоленской области.
