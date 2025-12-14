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Новини Обстріли Херсонщини Атаки безпілотників на Херсон
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Війська РФ ударили дроном по лікарні у Херсоні: є поранені

лікарня під обстрілом

Сьогодні, 14 грудня, орієнтовно о 08:00 війська РФ атакували з дрона одну з лікарень у Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

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Є поранені

За даними ОВА, під ворожий удар потрапила 58-річна медсестра та 62-річний чоловік. Вони дістали вибухові травми та поранення обличчя.

Постраждалих шпиталізували.

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Удар по Чорнобаївці

Також повідомляється, що орієнтовно о 7:15 російські окупанти атакували з БПлА цивільну автівку у Чорнобаївці.

Внаслідок удару постраждала 50-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму та поранення обличчя.

Обстріли за добу

  • За даними ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Дніпровське, Кізомис, Янтарне, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Дар'ївка, Новотягинка, Берислав, Томарине, Гаврилівка, Золота Балка, Михайлівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.
  • російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 3 приватні будинки. Також окупанти понівечили тролейбусну лінію та автобус.
  • Через російську агресію дві людини дістали поранення.

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Що передувало?

Читайте: Через російську агресію на Херсонщині 9 людей дістали поранення, пошкоджені також будинки

Автор: 

лікарня (1400) обстріл (34709) Херсон (3898) Чорнобаївка (91) Херсонська область (6770) Херсонський район (933)
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