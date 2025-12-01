УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10722 відвідувача онлайн
Новини Відео Обстріли Херсонщини
1 133 4

Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині: 3 людей поранено, потрощено близько 50 будинків. ВIДЕО

Близько шостої ранку російська армія масовано обстріляла Чорнобаївку на Херсонщині.

Ворог атакував село з артилерії та реактивної системи залпового вогню.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Поранені внаслідок обстрілу

Внаслідок численних "прильотів" потрощено з півсотні приватних будинків, щонайменше дві багатоповерхівки, лінії електропередач, газопровід та господарські споруди.

Наразі відомо про трьох постраждалих. В момент ударів 32-річний чоловік та двоє жінок, яким 49 та 62 роки, перебували у власних оселях.

Бригади екстренної допомоги доставили їх до лікарні – зараз вони отримують всю необхідну медичну допомогу. Стан поранених – середнього ступеня тяжкості.

Читайте: На Херсонщині через російські обстріли 9 людей дістали поранення, з них - 1 дитина

Автор: 

армія рф (21271) обстріл (34473) Чорнобаївка (90) Херсонська область (6735) Херсонський район (916)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапські* потвори.. кацапи не люди. Вони нелюди.
показати весь коментар
01.12.2025 11:48 Відповісти
А «потужні мєнєнжєри» в директоратах ОПУ від єрмака-міндіча, дивно мовчать на такі дії ****** в Чорнобаївці?!? Як гімна в роти понабирали??
Ларьочник тадеєва, громадянин Єрмак, має висіти на стовпі, перед вікнами на Банковій, а не вештатися до офісно-*************** свори у зеленського!!
За двушечку для ********** і деркачу, з грошей Українців за тарифи, під контролем злочинця милованова!! ДБР і СБУ з контррозвідкою тільки журналіста ШТАНЬКА, можуть супроводжувати в Бахмут, по команді мафіозі ******, - єрмака???
показати весь коментар
01.12.2025 11:48 Відповісти
І це все на що спроможні рашиські чорти ? воювати з мирним населенням навіть нацисти такого не творили ,кацапи і їх злочиний режим це найогидніше в цьому світі ,здохни терорист путін.
показати весь коментар
01.12.2025 12:04 Відповісти
Тримайтеся, моліться Богу про захист
показати весь коментар
01.12.2025 20:20 Відповісти
 
 