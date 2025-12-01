Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині: 3 людей поранено, потрощено близько 50 будинків. ВIДЕО

Близько шостої ранку російська армія масовано обстріляла Чорнобаївку на Херсонщині.

Ворог атакував село з артилерії та реактивної системи залпового вогню.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Поранені внаслідок обстрілу

Внаслідок численних "прильотів" потрощено з півсотні приватних будинків, щонайменше дві багатоповерхівки, лінії електропередач, газопровід та господарські споруди.

Наразі відомо про трьох постраждалих. В момент ударів 32-річний чоловік та двоє жінок, яким 49 та 62 роки, перебували у власних оселях.

Бригади екстренної допомоги доставили їх до лікарні – зараз вони отримують всю необхідну медичну допомогу. Стан поранених – середнього ступеня тяжкості.

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