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Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині: 3 людей поранено, потрощено близько 50 будинків. ВIДЕО
Близько шостої ранку російська армія масовано обстріляла Чорнобаївку на Херсонщині.
Ворог атакував село з артилерії та реактивної системи залпового вогню.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Поранені внаслідок обстрілу
Внаслідок численних "прильотів" потрощено з півсотні приватних будинків, щонайменше дві багатоповерхівки, лінії електропередач, газопровід та господарські споруди.
Наразі відомо про трьох постраждалих. В момент ударів 32-річний чоловік та двоє жінок, яким 49 та 62 роки, перебували у власних оселях.
Бригади екстренної допомоги доставили їх до лікарні – зараз вони отримують всю необхідну медичну допомогу. Стан поранених – середнього ступеня тяжкості.
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Ларьочник тадеєва, громадянин Єрмак, має висіти на стовпі, перед вікнами на Банковій, а не вештатися до офісно-*************** свори у зеленського!!
За двушечку для ********** і деркачу, з грошей Українців за тарифи, під контролем злочинця милованова!! ДБР і СБУ з контррозвідкою тільки журналіста ШТАНЬКА, можуть супроводжувати в Бахмут, по команді мафіозі ******, - єрмака???