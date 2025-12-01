Россияне обстреляли Чернобаевку в Херсонской области: 3 человека ранены, разрушено около 50 домов. ВИДЕО

Около шести утра российская армия массированно обстреляла Чернобаевку в Херсонской области.

Враг атаковал село из артиллерии и реактивной системы залпового огня.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Раненые в результате обстрела

В результате многочисленных "прилетов" разрушено около пятидесяти частных домов, по меньшей мере две многоэтажки, линии электропередач, газопровод и хозяйственные постройки.

На данный момент известно о трех пострадавших. В момент ударов 32-летний мужчина и две женщины, которым 49 и 62 года, находились в своих домах.

Бригады экстренной помощи доставили их в больницу – сейчас они получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние раненых – средней степени тяжести.

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