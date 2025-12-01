1 133 4
Россияне обстреляли Чернобаевку в Херсонской области: 3 человека ранены, разрушено около 50 домов. ВИДЕО
Около шести утра российская армия массированно обстреляла Чернобаевку в Херсонской области.
Враг атаковал село из артиллерии и реактивной системы залпового огня.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Раненые в результате обстрела
В результате многочисленных "прилетов" разрушено около пятидесяти частных домов, по меньшей мере две многоэтажки, линии электропередач, газопровод и хозяйственные постройки.
На данный момент известно о трех пострадавших. В момент ударов 32-летний мужчина и две женщины, которым 49 и 62 года, находились в своих домах.
Бригады экстренной помощи доставили их в больницу – сейчас они получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние раненых – средней степени тяжести.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ларьочник тадеєва, громадянин Єрмак, має висіти на стовпі, перед вікнами на Банковій, а не вештатися до офісно-*************** свори у зеленського!!
За двушечку для ********** і деркачу, з грошей Українців за тарифи, під контролем злочинця милованова!! ДБР і СБУ з контррозвідкою тільки журналіста ШТАНЬКА, можуть супроводжувати в Бахмут, по команді мафіозі ******, - єрмака???