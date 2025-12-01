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Новости Видео Обстрелы Херсонщины
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Россияне обстреляли Чернобаевку в Херсонской области: 3 человека ранены, разрушено около 50 домов. ВИДЕО

Около шести утра российская армия массированно обстреляла Чернобаевку в Херсонской области.

Враг атаковал село из артиллерии и реактивной системы залпового огня.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Раненые в результате обстрела

В результате многочисленных "прилетов" разрушено около пятидесяти частных домов, по меньшей мере две многоэтажки, линии электропередач, газопровод и хозяйственные постройки.

На данный момент известно о трех пострадавших. В момент ударов 32-летний мужчина и две женщины, которым 49 и 62 года, находились в своих домах.

Бригады экстренной помощи доставили их в больницу – сейчас они получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние раненых – средней степени тяжести.

Читайте: В Херсонской области из-за российских обстрелов 9 человек получили ранения, из них - 1 ребенок

Автор: 

армия РФ (23053) обстрел (33120) Чернобаевка (78) Херсонская область (5740) Херсонский район (902)
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Кацапські* потвори.. кацапи не люди. Вони нелюди.
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01.12.2025 11:48 Ответить
А «потужні мєнєнжєри» в директоратах ОПУ від єрмака-міндіча, дивно мовчать на такі дії ****** в Чорнобаївці?!? Як гімна в роти понабирали??
Ларьочник тадеєва, громадянин Єрмак, має висіти на стовпі, перед вікнами на Банковій, а не вештатися до офісно-*************** свори у зеленського!!
За двушечку для ********** і деркачу, з грошей Українців за тарифи, під контролем злочинця милованова!! ДБР і СБУ з контррозвідкою тільки журналіста ШТАНЬКА, можуть супроводжувати в Бахмут, по команді мафіозі ******, - єрмака???
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01.12.2025 11:48 Ответить
І це все на що спроможні рашиські чорти ? воювати з мирним населенням навіть нацисти такого не творили ,кацапи і їх злочиний режим це найогидніше в цьому світі ,здохни терорист путін.
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01.12.2025 12:04 Ответить
Тримайтеся, моліться Богу про захист
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01.12.2025 20:20 Ответить
 
 