Из-за российской агрессии в Херсонской области 9 человек получили ранения, повреждены также дома

Российская армия продолжает террор мирного населения Херсонской области. За прошедшие сутки россияне применили артиллерию, минометы, дроны различных типов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Куда бил враг?

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Зеленовка, Садовое, Киселевка, Приозерное, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Томина Балка, Новодмитровка, Велетенское, Кизомыс, Днепровское, Надеевка, Ивановка, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Берислав, Шевченковка, Новорайск, Золотая Балка, Чаривное, Урожайное, Мыловое, Украинка, Высокое, Нововоронцовка, Бургунка, Змиевка, Львове, Михайловка, Новокаиры, Одрадокаменка, Ольговка, Осокоровка, Саблуковка, Тягинка, Веселое и город Херсон.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 13 частных домов. Также оккупанты испортили сотовые вышки и частные автомобили.

Пострадавшие

Из-за российской агрессии 9 человек получили ранения.

Вчера из освобожденных общин региона эвакуировали 3 человека.

