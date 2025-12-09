Из-за российской агрессии в Херсонской области 2 человека погибли, еще 5 получили ранения

Российская армия продолжает террор мирного населения Херсонской области. За прошедшие сутки россияне применили артиллерию, минометы, дроны различных типов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Куда бил враг?

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Беляевка, Новорайск, Костырка, Шевченковка, Антоновка, Кизомыс, Софиевка, Зеленовка, Днепровское, Молодежное, Комышаны, Приднепровское, Червоный Яр, Урожайное, Бургунка, Веселое, Змиевка, Ивановка, Казацкое, Никольское, Нововоронцовка, Новотягинка, Одрадокаменка, Ольговка, Осокоровка, Понятовка, Токаровка, Белозерка, Янтарное, Станислав, Широкая Балка и город Херсон.

Пострадавшие и погибшие

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 5 получили ранения.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 8 частных домов. Также оккупанты испортили фермерское хозяйство, сотовую вышку, водонапорную башню, газопровод и частные автомобили.

