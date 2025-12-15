На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів 5 людей поранені, ще 1 чоловік травмувався через підрив

Російська армія продовжує тероризувати деокуповане правобережжя Херсонщини, накриваючи Херсонський та Бериславський райони, обласний центр і передмістя вогнем із артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, застосовуючи БпЛА різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

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Минулої доби від ворожих атак постраждали Херсон, Антонівка, Велетенське, Кізомис, Білозерка, Садове, Софіївка, Чорнобаївка, Дніпровське, Комишани, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Тягинка, Урожайне, Новорайськ, Золота Балка, Одрадокам’янка, Ольгівка, Львове, Бургунка, Козацьке, Веселе.

Пошкодженя через російські атаки

В результаті обстрілів пошкоджено 15 об’єктів: п’ять багатоквартирних та чотири приватні будинки, супермаркет, чотири автомобілі, складські приміщення фермерського господарства.

Росіяни вдарили ракетами з гелікоптерів по Одрадокам’янці.

З реактивних систем залпового вогню били по Золотій Балці.

У Новорайську окупанти спрямували ударний безпілотник на територію фермерського господарства. Внаслідок вибуху пошкоджено складські приміщення та автомобіль.

Артилерійським вогнем пошкоджено приватний будинок у Білозерці. Ще один приватний будинок пошкоджено в Комишанах у результаті атаки FPV-дроном.

Поранені внаслідок ворожих обстрілів

У Чорнобаївці військові рф атакували ударним БпЛА цивільний автомобіль. 50-річна жінка отримала вибухову травму й поранення обличчя, транспортний засіб знищено. Пошкоджено супермаркет та ще один автомобіль.

У Білозерці на касетному боєприпасі підірвався 51-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, вогнепальні уламкові поранення тазу та ніг.

Вранці у Дніпровському районі Херсона російські військові цілеспрямовано скинули вибухівку з БпЛА на автомобіль, який заїжджав на територію лікарні. Постраждали 58-річна медсестра та її 62-річний чоловік. Обоє отримали мінно-вибухові травми, різані рани обличчя й гостру реакцію на стрес. Транспортний засіб сім’ї пошкоджено.

В результаті артобстрілів житлових кварталів отримали поранення 83-річна жінка та 55-річний чоловік. В обох мінно-вибухові травми й уламкові поранення. Зазнали пошкоджень приватний та три багатоквартирні будинки.

По району ворог бив і з реактивних систем залпового вогню.

Від артобстрілів потерпала прибережна частина Центрального району міста, там пошкоджено два багатоквартирні будинки.

На місцях російських обстрілів працювали всі екстрені служби.

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