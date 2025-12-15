264 0
Доба на Сумщині: внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, ще 1 - постраждала
Протягом доби, з ранку 14 грудня до ранку 15 грудня 2025 року, російські війська здійснили 100 обстрілів по 32 населених пунктах в 16 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Поранені та загиблі внаслідок ворожих обстрілів
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблий і поранений серед мирних жителів.
У Великописарівській громаді внаслідок удару FPV-дроном загинув 62-річний чоловік.
У Сумській громаді через удар ворожого дрону поранений 62-річний чоловік.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ:
- понад 10 ударів КАБ;
- понад 10 скидань ВОГ з БпЛА;
- до 10 ударів РСЗВ;
- 15 ударів БпЛА.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури, 3 приватні автомобілі;
- у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, об'єкт цивільної інфраструктури, будинок, легковий автомобіль;
- у Річківській громаді знищено приватний житловий будинок;
- у Дружбівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватне домоволодіння;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено паркан домоволодіння;
- у Глухівській громаді зруйнований приватний житловий будинок;
- у Шосткинській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, є пошкодження в житловому секторі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль