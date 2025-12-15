Доба на Сумщині: внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, ще 1 - постраждала

Протягом доби, з ранку 14 грудня до ранку 15 грудня 2025 року, російські війська здійснили 100 обстрілів по 32 населених пунктах в 16 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Поранені та загиблі внаслідок ворожих обстрілів

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблий і поранений серед мирних жителів.

У Великописарівській громаді внаслідок удару FPV-дроном загинув 62-річний чоловік.

У Сумській громаді через удар ворожого дрону поранений 62-річний чоловік.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ:

понад 10 ударів КАБ;

понад 10 скидань ВОГ з БпЛА;

до 10 ударів РСЗВ;

15 ударів БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури, 3 приватні автомобілі;

у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Середино-Будській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, об'єкт цивільної інфраструктури, будинок, легковий автомобіль;

у Річківській громаді знищено приватний житловий будинок;

у Дружбівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватне домоволодіння;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено паркан домоволодіння;

у Глухівській громаді зруйнований приватний житловий будинок;

у Шосткинській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, є пошкодження в житловому секторі.

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