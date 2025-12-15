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Ворожі дрони знову атакували прикордоння Сумщини: загинув цивільний, ще двоє поранених
У прикордонних громадах Сумщини цивільні знову стають мішенню ворожих ударів.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Великописарівська громада
68-річний чоловік їхав на велосипеді, коли у нього поцілив ворожий дрон. На жаль, людина загинула.
Також до медиків звернувся 72-річний мешканець громади, який учора постраждав від атаки російського дрона. Йому надають необхідну медичну допомогу.
Глухівська громада
Сьогодні внаслідок удару ворожого дрона поранення отримав 60-річний чоловік.
Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу
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