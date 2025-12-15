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Новини Обстріли Сумщини
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Ворожі дрони знову атакували прикордоння Сумщини: загинув цивільний, ще двоє поранених

Сумщина під ударами дронів: 1 загиблий і 2 поранених

У прикордонних громадах Сумщини цивільні знову стають мішенню ворожих ударів.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Великописарівська громада

68-річний чоловік їхав на велосипеді, коли у нього поцілив ворожий дрон. На жаль, людина загинула.

Також до медиків звернувся 72-річний мешканець громади, який учора постраждав від атаки російського дрона. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Глухівська громада

Сьогодні внаслідок удару ворожого дрона поранення отримав 60-річний чоловік.

Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу

Також читайте: Доба на Сумщині: внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, ще 1 - постраждала

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армія рф (21385) обстріл (34744) Сумська область (4828)
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