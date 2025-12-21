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Новини Бої біля прикордоння Сумщини РФ вивезла 50 цивільних з Грабовського
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У ЗСУ підтвердили примусове вивезення росіянами понад 50 цивільних із Сумщини

Грабовське

Російські війська, порушивши державний кордон України в районі Грабовського на Сумщині, провели незаконне вивезення понад 50 цивільних мешканців з прикордонного населеного пункту.

Про це офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій розповів у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

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Сили оборони відійшли з кількох позицій у районі Грабовського

Лиховій повідомив, що унаслідок наступу противника Сили оборони відійшли з кількох позицій у районі Грабовського. Там наразі тривають стабілізаційні дії, уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуйовано частину мешканців Краснопільської громади, які раніше відмовлялися виїжджати, - ОВА

Водночас після захоплення росіянами населеного пункту понад 50 цивільних громадян України були примусово вивезені на територію Російської Федерації. Переважно це чоловіки й жінки старшого віку, одній із них 89 років. Майже усі з них раніше відмовлялися евакуюватися вглиб території України, наголосив Лиховій.

Розслідування російського злочину

Правоохоронці вже розслідують примусову депортацію цивільних, а ЗСУ розцінюють це як порушення Женевської конвенції.

Військові також закликають мешканців прикордонних територій евакуюватися. Водночас Сумська влада організувала цей процес - вже евакуйовано понад 30 тисяч осіб, ще майже 5700 людей (з них 38 дітей) не погодились, додав офіцер.

Також читайте: Ворожі дрони знову атакували прикордоння Сумщини: загинув цивільний, ще двоє поранених

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.

Автор: 

депортація (772) викрадення (861) Сумська область (4871) Сумський район (659) Грабовське (35)
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Топ коментарі
+18
Це тільки з українською владою можна сперечатись та вимагати, а прийшов кацап то шнеля-шнеля, язик в жопу і на мордор. Теж саме і з ухилянтами, не дай боже прийдуть кацапи то повиковирюють всіх з квартр, будинків та заставлять воювати тільки вже проти своїх. Тоді вони нехай кацапам і розкажуть про кАнстітуцію та примусову мобілізацію...
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21.12.2025 10:34 Відповісти
+14
А зачем они пошли с кацапами? Надо было отказаться с ними идти, как отказались от эвакуации. Раз не отказались уходить, не бегали с камерами, как вокруг ТЦК, не жалуются в соцсетях, значит они добровольно эмигрировали в свинарник.
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21.12.2025 10:24 Відповісти
+12
Є багато причин у відмові про виїзд з прикордонних районів в глиб України Це від "помру на своїй землі",до " зустрічі з своїми братами-кацапами"Старих людей я розумію і наверно поступив би так само---залишився б вмирати ,щоб поховали біля своїх близьких і рідних А здорових і молодих ---НЕ РОЗУМІЮ, Переважна таких більшість--це звичайні ждуни. Для низ Україна ніколи не була їхньою Батьківщиною.
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21.12.2025 10:22 Відповісти

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