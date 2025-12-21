У ЗСУ підтвердили примусове вивезення росіянами понад 50 цивільних із Сумщини

Російські війська, порушивши державний кордон України в районі Грабовського на Сумщині, провели незаконне вивезення понад 50 цивільних мешканців з прикордонного населеного пункту.

Про це офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій розповів у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

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Сили оборони відійшли з кількох позицій у районі Грабовського

Лиховій повідомив, що унаслідок наступу противника Сили оборони відійшли з кількох позицій у районі Грабовського. Там наразі тривають стабілізаційні дії, уточнив він.

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Водночас після захоплення росіянами населеного пункту понад 50 цивільних громадян України були примусово вивезені на територію Російської Федерації. Переважно це чоловіки й жінки старшого віку, одній із них 89 років. Майже усі з них раніше відмовлялися евакуюватися вглиб території України, наголосив Лиховій.

Розслідування російського злочину

Правоохоронці вже розслідують примусову депортацію цивільних, а ЗСУ розцінюють це як порушення Женевської конвенції.

Військові також закликають мешканців прикордонних територій евакуюватися. Водночас Сумська влада організувала цей процес - вже евакуйовано понад 30 тисяч осіб, ще майже 5700 людей (з них 38 дітей) не погодились, додав офіцер.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.