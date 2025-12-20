Евакуйовано частину мешканців Краснопільської громади, які раніше відмовлялися виїжджати, - ОВА

Триває евакуація мирних жителів із прикордонних громад Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні з Краснопільської громади броньованим транспортом евакуювали частину мешканців, які раніше відмовлялися від евакуації. Наразі вони перебувають у транзитному центрі, де отримують необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що евакуація здійснюється для всіх мешканців, які подали заявки.

Ці заходи реалізуються у взаємодії з волонтерами та відповідними службами.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що у ніч на 20 грудня російські війська зайшли в село Грабовське Сумської області, яке розташоване безпосередньо на лінії кордону, і вивезли звідти півсотню людей