Эвакуирована часть жителей Краснопольской громады, которые ранее отказывались выезжать, - ОВА

Эвакуация в Сумской области

Продолжается эвакуация мирных жителей из приграничных громад Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Сегодня из Краснопольской громады бронированным транспортом эвакуировали часть жителей, которые ранее отказывались от эвакуации. Сейчас они находятся в транзитном центре, где получают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

  • Отмечается, что эвакуация осуществляется для всех жителей, которые подали заявки.
  • Эти меры реализуются во взаимодействии с волонтерами и соответствующими службами.

Читайте также: РФ атаковала Сумы и Вознесенск Николаевской области: есть повреждения инфраструктуры и пострадавшие

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что в ночь на 20 декабря российские войска вошли в село Грабовское Сумской области, которое расположено непосредственно на линии границы, и вывезли оттуда полсотни человек

Лише рік тому Краснопілля було живим, тиловим містом...;Акура суші;- сподіваюся, дівчатка живі. Будівлю знесли майже до фундаменту.
показать весь комментарий
21.12.2025 00:10 Ответить
Не бреши ! Рік тому Краснопілля вже було напівзруйноване і там жило вже не багато місцевих
показать весь комментарий
21.12.2025 00:27 Ответить
Це тобі по ;раша-тудей; сказали?
Вікно Краснопільської ветлікарні мене переї...ло весною цього року. В ту ніч, коли не стало магазину автозапчастин під стоматологією.
Ану ж, дай дату. А, Аврору тоїж доби знесли.
Чекаю.
показать весь комментарий
21.12.2025 00:37 Ответить
Альо, ти де?
показать весь комментарий
21.12.2025 00:41 Ответить
 
 