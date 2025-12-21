Эвакуирована часть жителей Краснопольской громады, которые ранее отказывались выезжать, - ОВА

Продолжается эвакуация мирных жителей из приграничных громад Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Сегодня из Краснопольской громады бронированным транспортом эвакуировали часть жителей, которые ранее отказывались от эвакуации. Сейчас они находятся в транзитном центре, где получают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация осуществляется для всех жителей, которые подали заявки.

Эти меры реализуются во взаимодействии с волонтерами и соответствующими службами.

Читайте также: РФ атаковала Сумы и Вознесенск Николаевской области: есть повреждения инфраструктуры и пострадавшие

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что в ночь на 20 декабря российские войска вошли в село Грабовское Сумской области, которое расположено непосредственно на линии границы, и вывезли оттуда полсотни человек