Россияне зашли в приграничное село на Сумщине и вывезли оттуда полсотни человек, - СМИ

В ночь на 20 декабря российские войска вошли в село Грабовское Сумской области, которое расположено непосредственно на линии границы.

Об этом сообщают "Кордон.Медіа" и"Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты вывезли людей в РФ

"Кордон.Медіа" пишет, что в селе были гражданские жители, которые ранее подписали отказы от эвакуации. Речь идет о "немногим более полусотне граждан". Их оккупанты вывезли на территорию РФ для проведения так называемых "фильтрационных мероприятий".

В комментарии "Суспільному" староста села Грабовское Лариса Кремезная подтвердила распространенную СМИ информацию.

"Там оставалось полсотни человек. Их вывезли на территорию РФ", - сказала она.

Кремезная отметила, что среди них детей не было.

Эвакуация из других населенных пунктов

20 декабря из сел Рясное и Лесное эвакуировали жителей волонтеры Красного Креста и спецподразделение "Белые ангелы".

По словам полицейской Елены Ставицкой, из Рясного согласились выехать 6 человек, из Лесного еще двое.

Бои в районе Грабовского

По данным источников издания "УП" в военных кругах, попытки штурма на участке границы Сумщины в районе Грабовского продолжаются несколько дней. Враг получает отпор и продвинуться вглубь не смог.

На данный момент официальных комментариев от структур Сил обороны Украины нет.

