Новости Бои у приграничья Сумщины
3 373 64

Россияне зашли в приграничное село на Сумщине и вывезли оттуда полсотни человек, - СМИ

Грабовське

В ночь на 20 декабря российские войска вошли в село Грабовское Сумской области, которое расположено непосредственно на линии границы.

Об этом сообщают "Кордон.Медіа" и"Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты вывезли людей в РФ 

"Кордон.Медіа" пишет, что в селе были гражданские жители, которые ранее подписали отказы от эвакуации. Речь идет о "немногим более полусотне граждан". Их оккупанты вывезли на территорию РФ для проведения так называемых "фильтрационных мероприятий".

В комментарии "Суспільному" староста села Грабовское Лариса Кремезная подтвердила распространенную СМИ информацию.

"Там оставалось полсотни человек. Их вывезли на территорию РФ", - сказала она.

Кремезная отметила, что среди них детей не было.

Эвакуация из других населенных пунктов

20 декабря из сел Рясное и Лесное эвакуировали жителей волонтеры Красного Креста и спецподразделение "Белые ангелы".

По словам полицейской Елены Ставицкой, из Рясного согласились выехать 6 человек, из Лесного еще двое.

Бои в районе Грабовского

По данным источников издания "УП" в военных кругах, попытки штурма на участке границы Сумщины в районе Грабовского продолжаются несколько дней. Враг получает отпор и продвинуться вглубь не смог.

На данный момент официальных комментариев от структур Сил обороны Украины нет.

+10
шо там курська операція, свою місію виконала?
20.12.2025 22:39 Ответить
+7
О це так поворот - "санітарна зона"? Вова, що за фігня?
20.12.2025 22:35 Ответить
+7
Тут коменти про ТЦК будуть? Нє? і так буде в кожному селі... І відосики згодом з'являться, правда не всіх знайдуть.
20.12.2025 22:36 Ответить
ЛЮДОЛОВИ з московії ******!!
20.12.2025 22:59 Ответить
Наразі офіційних коментарів від структур Сил оборони України немає. Джерело: https://censor.net/ua/n3591603
Тут нічого коментувати - тут повинні бути арешти і швидкі кримінальні провпдження за саботаж !
20.12.2025 22:36 Ответить
головний із ДПСУ теж послом? Куди?
20.12.2025 22:50 Ответить
"теж" - це бан, Ви розумієте чи ні?
20.12.2025 22:56 Ответить
а як іначе???
20.12.2025 22:57 Ответить
головний з ДПСУ , разом з Григоровим і рештою керманичів - в 21 ...
20.12.2025 22:57 Ответить
200
20.12.2025 22:58 Ответить
самі себе арештовувати будуть ?
20.12.2025 22:57 Ответить
так ото ж ...
20.12.2025 23:07 Ответить
Бачите!!! Навіть проактивним ждунам ворог не довіряє!! Фільтрації або депортації їх звична практика .
20.12.2025 22:36 Ответить
А хтось може запевнити , що вони добровільно туди не пішли - якщо самі відмовились від евакуації ?!
20.12.2025 22:39 Ответить
Все може бути.
Шо ж то за фільтрація?? Може рішаюиь, кого на підвальчик а кого в лави ркка і на штурм!! ? А.
20.12.2025 22:42 Ответить
..."комент про тцк"...
20.12.2025 22:52 Ответить
Ті діди і бабки, повинні були мобілізуватися? Чи йти в партизани?
20.12.2025 22:53 Ответить
Хочеш про ТЦК - тримай !
По факту - маємо феєричний просер з боку військового кер-ва і Григорова , як голови ОДА - бо це їх завдання заьезпечувати оборону прикордонної області ... Повномасштабка вже 4 роки , а як де це кордон укріплений , що кацапи спокійно зайшои та ще мали змогу когось кудись вивести ? І кого , за це , покарають ? Нікого , як завжди ! А розплачуватись , за це , як завжди будуть прості солдати своїм життям - яких поспіхом кинуть закривати прорив !
20.12.2025 22:55 Ответить
які раніше підписали відмови від евакуації. Йдеться про "трохи понад півсотні громадян". Їх окупанти вивезли на територію РФ для проведення так званих "фільтраційних заходів". Джерело: https://censor.net/ua/n3591603
20.12.2025 22:37 Ответить
Мабуть кацапам не підписали відмову від евакуації вот ті і не стали церемонитися.
20.12.2025 22:50 Ответить
Поясню. Тих що не пройдуть ;фільтрацію;- повернуть, або ж згноять у таборах. А ті хто пройде ;фільтрацію;- за пару тижнів уже називатимуть себе ;сібірякамі; і милуватимуться Полярним Сяйвом.
20.12.2025 22:52 Ответить
Чекаємо розповідей на росТВ, як укронацисти з них знущалися, а кацапня їх спасла
20.12.2025 22:38 Ответить
Навіть перевикона ,наших стратєгів за курську авантюру повісити мало.
20.12.2025 22:42 Ответить
Ну це від "курської операції" далековато, 50+км. Це вже кордон з бєлгородом...
20.12.2025 22:47 Ответить
Їм цього не зрозуміти . В них кацапські методички - "невдалакурськаоперація і Зеленськийпоганий" ...
20.12.2025 22:59 Ответить
Я порохобот, але прикордоння все одно було приречене.
20.12.2025 22:53 Ответить
цілком можливо, як би не курська операція, то сьогодні бої були б не за Мирноград, а за Слов'янськ
20.12.2025 22:55 Ответить
ДПСУ тап немає - вони у "Чебурека" броніки закуповують і міни, які не підриваються....
Кордон на замку - як були замочки для інструменту на велосипедах...
20.12.2025 22:40 Ответить
за такі дірки в кордоні треба розстрілювати
20.12.2025 22:41 Ответить
...з ядерної зброї🚀
20.12.2025 22:53 Ответить
твою русню 🏳️‍🌈 🐷
20.12.2025 22:58 Ответить
Слово "твою" зайве у твоєму коменті
20.12.2025 23:06 Ответить
В людини ремісія, а Ви знов з цим тригером ((
20.12.2025 22:58 Ответить
Не подумав про це, каюся)
20.12.2025 23:02 Ответить
...ага прямо із-за кордону в режимі онлайн
20.12.2025 23:00 Ответить
я в Україні, давайте владу - будуть розстріли винних
20.12.2025 23:07 Ответить
Забрали "ждунів". Все нормально. Так і мало бути.
20.12.2025 22:42 Ответить
Краще якби ждунів охороняли заградотряди.. ну в сенсі щоб не вешталися біля позицій. Але щоб і до царів не вливалися " в ряди"
20.12.2025 22:44 Ответить
ти тверезий?
20.12.2025 22:45 Ответить
Він хтів сказати "цапів".
20.12.2025 23:00 Ответить
20.12.2025 23:01 Ответить
ці "ждуни" мали працювати на Україну, тепер будуть на русню.

нормально? все влаштовує? пздцблд
20.12.2025 22:52 Ответить
Хто буде працювать?Ці ждуни,майже завжди пенсія яка сумує за савєцкім саюзам.Я бував на прикордонні Сумщини і прифронтових селах на Донбасі.Молоді практично не бачив.
20.12.2025 23:00 Ответить
молодець кацап, гарно працюєш
20.12.2025 23:09 Ответить
Куди там працювати! Це переважно старі совки які мають внуків в **********.
20.12.2025 23:06 Ответить
Піпець просто піпець і де прикордонники
20.12.2025 22:42 Ответить
бухають
разом із Де й НЕКО
20.12.2025 22:44 Ответить
Як де? На Закарпатті і біля тиси ухилянтів ловлять, вони що, дурні щоб на Сумщині бути?! Ще й пристрелити можуть, в там сухо тепло спокійно і солідні гроші платять за впійманих ухилянтів
20.12.2025 22:44 Ответить
Вони попали в "Ужгородський котел" і не можуть прийти на допомогу...
Навіть якщо би вирвалися - то одразу у "Чернівецький котел" попадуть
20.12.2025 22:48 Ответить
Там же. Як і Нацгвардія, ТРО і ССО. На прикордонні Сумщини лежать тіла трьох моїх побратимів. Двох вивезли.
20.12.2025 22:56 Ответить
Забрав ждунів та й годі.
20.12.2025 22:49 Ответить
Ворог поповнює собі лави. Факт.
Від племені ТумбаЮмба до алкашів, які мріють перечекати і ще й гуманітарку отримувати
20.12.2025 22:51 Ответить
І на півночі Краснопільщини - Мар'їно , Проходи - також не спокійно ... Чому про це не пишуть ?
20.12.2025 22:49 Ответить
На біса кацапам здались ті пенсіонери ,що вони з ними будуть робити ,пенсію кацапську платити чи примушувати співати гімн рашки ,так пенсіонери ще совєтський гімн пам'ятають .який майже не відрізняється від теперішнього гімна рашки .
20.12.2025 22:50 Ответить
Знімуть пару відео для прпаганди і забудуть.Де ті ждуни що знімали у Авдіївці і Вугледарі? Так і сидять по підвалах.
20.12.2025 23:05 Ответить
Ось вона ДЕПОРТАЦІЯ москалями Українців - один з можливих варіантів в Сибір - сніг прибирати і то весь.
А де були Українські прикордонники?
А наші прикордонники за наказом Зеленського охороняли Касьянова - то значно важливіше для банди Зеленського-Єрмака-Міндіча.
20.12.2025 22:53 Ответить
Не сміши ,кого вони будуть депортувати - пенсіонерів ?
20.12.2025 23:05 Ответить
Де стіна яценюка? Невже не витримала? А серйозно, це шо, без бою просто зайшли і викрали людей???
20.12.2025 22:59 Ответить
"куля в лоб - так куля в лоб"
20.12.2025 23:11 Ответить
ЦЮ ВІЙНУ ВИГРАЄ АБО ПРОГРАЄ ДЕМОГРАФІЯ.

Немає значення будуть кордони 91року чи лише 5 областей на заході - якщо у нас буде 5-10 млн - це кінець. Якщо 50 - ми виграли.

Путін це розуміє і що уже не робить щоб нагребсти собі населення. Нажаль по тенденції - ми зникнемо років через 100 -200 повністю
20.12.2025 23:01 Ответить
Цю війну виграє здоровий глузд . А з цим , в кацапів , проблєми ...
Те , що ***** нагрібає собі мільйони азіатських гастарбатерів - це лише пришвидшить кінець рашки !
20.12.2025 23:11 Ответить
Ну і оборона((((
20.12.2025 23:13 Ответить
 
 