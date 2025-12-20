Россияне зашли в приграничное село на Сумщине и вывезли оттуда полсотни человек, - СМИ
В ночь на 20 декабря российские войска вошли в село Грабовское Сумской области, которое расположено непосредственно на линии границы.
Об этом сообщают "Кордон.Медіа" и"Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Оккупанты вывезли людей в РФ
"Кордон.Медіа" пишет, что в селе были гражданские жители, которые ранее подписали отказы от эвакуации. Речь идет о "немногим более полусотне граждан". Их оккупанты вывезли на территорию РФ для проведения так называемых "фильтрационных мероприятий".
В комментарии "Суспільному" староста села Грабовское Лариса Кремезная подтвердила распространенную СМИ информацию.
"Там оставалось полсотни человек. Их вывезли на территорию РФ", - сказала она.
Кремезная отметила, что среди них детей не было.
Эвакуация из других населенных пунктов
20 декабря из сел Рясное и Лесное эвакуировали жителей волонтеры Красного Креста и спецподразделение "Белые ангелы".
По словам полицейской Елены Ставицкой, из Рясного согласились выехать 6 человек, из Лесного еще двое.
Бои в районе Грабовского
По данным источников издания "УП" в военных кругах, попытки штурма на участке границы Сумщины в районе Грабовского продолжаются несколько дней. Враг получает отпор и продвинуться вглубь не смог.
На данный момент официальных комментариев от структур Сил обороны Украины нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тут нічого коментувати - тут повинні бути арешти і швидкі кримінальні провпдження за саботаж !
Шо ж то за фільтрація?? Може рішаюиь, кого на підвальчик а кого в лави ркка і на штурм!! ? А.
По факту - маємо феєричний просер з боку військового кер-ва і Григорова , як голови ОДА - бо це їх завдання заьезпечувати оборону прикордонної області ... Повномасштабка вже 4 роки , а як де це кордон укріплений , що кацапи спокійно зайшои та ще мали змогу когось кудись вивести ? І кого , за це , покарають ? Нікого , як завжди ! А розплачуватись , за це , як завжди будуть прості солдати своїм життям - яких поспіхом кинуть закривати прорив !
Кордон на замку - як були замочки для інструменту на велосипедах...
нормально? все влаштовує? пздцблд
разом із Де й НЕКО
Навіть якщо би вирвалися - то одразу у "Чернівецький котел" попадуть
Від племені ТумбаЮмба до алкашів, які мріють перечекати і ще й гуманітарку отримувати
А де були Українські прикордонники?
А наші прикордонники за наказом Зеленського охороняли Касьянова - то значно важливіше для банди Зеленського-Єрмака-Міндіча.
Немає значення будуть кордони 91року чи лише 5 областей на заході - якщо у нас буде 5-10 млн - це кінець. Якщо 50 - ми виграли.
Путін це розуміє і що уже не робить щоб нагребсти собі населення. Нажаль по тенденції - ми зникнемо років через 100 -200 повністю
Те , що ***** нагрібає собі мільйони азіатських гастарбатерів - це лише пришвидшить кінець рашки !