Россияне атаковали гражданских в Сумской области: двое погибших, госпитализирована женщина

Сегодня, 9 декабря, российские войска атаковали дронами гражданские автомобили на границе Сумского района Сумской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атаки на гражданские автомобили

Так, в Миропольской громаде сегодня погиб 73-летний мужчина – враг прицельно ударил по гражданскому автомобилю.



В Краснопольской громаде вражеский дрон атаковал еще одну машину. Пострадали два человека, которые находились в ней.

К сожалению, 61-летний мужчина скончался от травм.

от травм. Раненую пассажирку госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сумы после обстрела энергосистемы: воду в городе будут подавать по графику

Эвакуация

Отмечается, что пребывание в приграничных громадах остается крайне опасным. Враг прицельно бьет по гражданскому транспорту, создавая прямую угрозу жизни людей.

"Безопасно покинуть эти территории можно только через организованную эвакуацию бронированными машинами", - подчеркнул начальник ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четыре человека, среди них 12-летняя девочка, пострадали в результате вражеских обстрелов Сумщины