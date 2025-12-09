РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12452 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
333 2

Россияне атаковали гражданских в Сумской области: двое погибших, госпитализирована женщина

Атака беспилотника на Сумщине

Сегодня, 9 декабря, российские войска атаковали дронами гражданские автомобили на границе Сумского района Сумской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атаки на гражданские автомобили

Так, в Миропольской громаде сегодня погиб 73-летний мужчина – враг прицельно ударил по гражданскому автомобилю.

В Краснопольской громаде вражеский дрон атаковал еще одну машину. Пострадали два человека, которые находились в ней.

  • К сожалению, 61-летний мужчина скончался от травм.
  • Раненую пассажирку госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сумы после обстрела энергосистемы: воду в городе будут подавать по графику

Эвакуация

Отмечается, что пребывание в приграничных громадах остается крайне опасным. Враг прицельно бьет по гражданскому транспорту, создавая прямую угрозу жизни людей.

"Безопасно покинуть эти территории можно только через организованную эвакуацию бронированными машинами", - подчеркнул начальник ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четыре человека, среди них 12-летняя девочка, пострадали в результате вражеских обстрелов Сумщины

Автор: 

обстрел (30822) Сумская область (3880) Сумский район (468)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ударів у відповідь не буде аж ніяких. Бубочка не дозволить.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:50 Ответить
ВРАДІЇВКА 2 у Шептицькому, від якогось ашота-заброньованого??? Хто напав на артистів «Гуцулії» під час КОМЕНДАНСЬКОЇ ГОДИНИ, та чому поліція не діяла? Нічний інцидент на АЗС, що шокував країну. https://www.youtube.com/watch?v=SHlY4Qn1zLE&pp=0gcJCTAAlc8ueATH https://www.youtube.com/watch?v=SHlY4Qn1zLE
показать весь комментарий
09.12.2025 16:42 Ответить
 
 