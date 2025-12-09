Россияне атаковали гражданских в Сумской области: двое погибших, госпитализирована женщина
Сегодня, 9 декабря, российские войска атаковали дронами гражданские автомобили на границе Сумского района Сумской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Атаки на гражданские автомобили
Так, в Миропольской громаде сегодня погиб 73-летний мужчина – враг прицельно ударил по гражданскому автомобилю.
В Краснопольской громаде вражеский дрон атаковал еще одну машину. Пострадали два человека, которые находились в ней.
- К сожалению, 61-летний мужчина скончался от травм.
- Раненую пассажирку госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
Эвакуация
Отмечается, что пребывание в приграничных громадах остается крайне опасным. Враг прицельно бьет по гражданскому транспорту, создавая прямую угрозу жизни людей.
"Безопасно покинуть эти территории можно только через организованную эвакуацию бронированными машинами", - подчеркнул начальник ОВА.
