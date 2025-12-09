Росіяни атакували цивільних на Сумщині: двоє загиблих, госпіталізовано жінку
Сьогодні, 9 грудня, російські війська атакували дронами цивільні автівки на прикордонні Сумського району Сумської області, внаслідок чого є загиблі та поранена.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Атаки на цивільні автівки
Так, у Миропільській громаді сьогодні загинув 73-річний чоловік – ворог прицільно вдарив по цивільній автівці.
У Краснопільській громаді ворожий дрон атакував ще одну машину. Постраждали двоє людей, які перебували в ній.
- На жаль, 61-річний чоловік помер від травм.
- Поранену пасажирку госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.
Евакуація
Наголошується, що перебування в прикордонних громадах залишається вкрай небезпечним. Ворог прицільно б’є по цивільному транспорту, створюючи прямі загрози життю людей.
"Безпечно залишити ці території можна лише через організовану евакуацію броньованими машинами", - наголосив начальник ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
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